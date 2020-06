Tutti pronti per la maturità 2020 con Audible e i podcast BeReady

Cuffie nelle orecchie e via al ripasso degli ultimi giorni con i podcast BeReady. Disponibili su Audible di Amazon, i podcast BeReady sono pensati per chi desidera rinfrescarsi la memoria su alcuni degli argomenti di storia, letteratura e filosofia che si affrontano durante gli anni delle scuole superiori.

Per la maturità 2020, allora, potrebbe valere la pena di provare il servizio Audible, abbonandosi temporaneamente al servizio e ascoltando qualche lezione o, per chi invece ha bisogno di qualche approfondimento più che di un ripasso, dedicarsi all’ascolto di divulgatori scientifici e autori contemporanei. Da non dimenticare, anche in vista della maturità, sono i podcast storici di Alberto Angela, da poco sulla piattaforma di audiolibri di Amazon.

Ciascun podcast BeReady affronta in circa mezzora un argomento solitamente inserito nei programmi di letteratura, storia e filosofia della quinta superiore, curati da Enrico Passoni, Rosangela Bonsignorio e Silvia Di Pietro.

Al momento sono disponibili tre serie. La serie BeReady letteratura offre 13 episodi dedicati agli autori principali dall’Ottocento agli anni Settanta del ventesimo secolo, da Leopardi e la crisi del Romanticismo, passando dal Decadentismo fino alla prosa e alla poesia di Calvino e Sereni. La serie BeReady filosofia vuole fissare attraverso 11 episodi le idee chiave della filosofia da Marx ai giorni nostri.

Più impegnativa, invece, la serie BeReady storia, con 20 episodi di 30 minuti che raccontano eventi e protagonisti dei fatti salienti del passato, dall’Unità d’Italia fino all’età contemporanea.

