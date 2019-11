Tutto Xiaomi, gadget e dispositivi in offerta a partire da soli 1,60 euro

Se avevate messo gli occhi su un dispositivo Xiaomi questo è il momento giusto per comprarlo perché è molto probabile che lo troviate in sconto su Gearbest.

Per poche ore resta infatti attiva una promozione che comprende ogni sorta di dispositivo prodotto dall’azienda: ci sono smartphone, tablet e computer in prima fila, ma sono in forte sconto anche altri accessori Xiaomi come aspirapolvere robot, monopattini elettrici, smartband, auricolari, box TV, caricatori wireless e chi più ne ha più ne metta.

Tra i tanti prodotti in offerta ci sono anche diversi dispositivi Smart per la casa come campanelli wireless, luci e telecamere, ma anche router, extender WiFi, ciabatte elettriche e diverse soluzioni audio tra speaker, cuffie e auricolari che accontentano un po’ tutte le esigenze più comuni.

Impossibile elencarle tutte ma quel che è certo è che ci sono promozioni adatte un po’ a tutte le tasche: si parte da appena 1,60 euro per un mini-ventilatore USB e a salire si possono acquistare gadget Xiaomi per poche decine di euro con ottime offerte per quanto riguarda gli smartphone, come ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 8 in versione 4+64 scontato a 190 euro oppure il Mi 9T in configurazione 6+128 a 310 euro.

Se volete dare un’occhiata alle varie offerte non dovete far altro che accedere a questa pagina. Vi ricordiamo che resteranno valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.