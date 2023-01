Twitter Per Te in stile TikTok invade l’app iPhone

Twitter ha iniziato a implementare un grande cambiamento sull’app per iPhone e iPad sostituendo il pulsante che permette di passare tra i feed algoritmici e cronologici: ora, si può scorrere tra due schede chiamate Per te e Following, per cambiare la visualizzazione della timeline, vedendo sempre prima la scheda Per te quando si apre l’app.

Il social di proprietà di Elon Musk ha più o meno rubato il nome “For You” da TikTok, piuttosto che usare il soprannome Home di prima. Come per Home, questa nuova scheda mostra i tweet degli account seguiti, insieme ai tweet selezionati algoritmicamente di altri che potrebbero risultare di proprio interesse.

In effetti, come ricorda Engadget, Twitter ha introdotto una funzione molto simile all’inizio di quest’anno, permettendo all’utente di scorrere tra “Home” e “Ultimi Tweet” per cambiare timeline. Tuttavia il social ha abbandonato l’idea giorni dopo per un coro di lamentele da parte di utenti a cui non piaceva il fatto che Home fosse fondamentalmente imposto.

L’azienda sembra destinata a implementare di nuovo questa filosofia, seppur con un nome diverso per la scheda Home, e ciò potrebbe generare le stesse lamentele, a giudicare dalle risposte al supporto Twitter.

Sul web o sull’app Android corrente, selezionare il feed cronologico è una scelta permanente e rimane anche se si chiude l’app. Con la nuova versione iOS, tuttavia, Per Te apparirà sempre quando si chiude e si riapre l’app Twitter, quindi sarà necessario cambiare la timeline su Segui ogni volta che si accede alla piattaforma da iPhone.

Elon Musk aveva promesso di apportare questo cambiamento alla fine dell’anno scorso, twittando che “la linea temporale principale dovrebbe consentire un facile passaggio laterale tra il top, l’ultimo, le tendenze e gli argomenti che segui”.

Se state cercando una alternativa a Twitter vi consigliamo di dare una lettura a questo indirizzo.