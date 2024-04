Con iPadOS 18 l’app Calcolatrice anche su iPad

L’app Calcolatrice potrebbe finalmente arriverà anche in versione iPad con iPadOS 18, la futura versione del sistema operativo dei tablet di Apple.

A riferirlo è il sito statunitense Macrumors citando sue non meglio precisate fonti, evidenziando l’arrivo di un’app che Apple non ha mai voluto portare su iPad, obbligando gli utenti a ricorrere ad alternative disponibili sull’App Store quali PCalc e Calcbot.

La scorsa settimana sono circolate voci di una nuova Calcolatrice per macOS 15 (sistema operativo che, insieme ad iOS 18, iPadOS 18 e compagnia cantante dovremmo vedere in versione preliminare in occasione della WWDC24 di giugno), una versione che dovrebbe vantare finestra ridimensionabile, una barra laterale che elenca i calcoli recenti e altre piccole novità. Secondo Macrumors è probabile che insieme ala nuova versione dell’app per macOS 15, Apple rilasci anche la versione per iPadOS 18, o meglio una versione “universal”, utilizzabile sui vari sistemi operativi.

La nuova Calcolatrice, nome in codice “GreyParrot” (riferimento al pappagallo cenerino, nativo dell’Africa centrale, considerati tra le specie di uccelli più intelligenti.), permetterebbe di offrire all’utente un’esperienza coerente tra i vari sistemi. Tra i segnali che lasciano immaginare l’arrivo della Calcolatrice per iPad, le voci secondo le quali l’app Note consentirà di sfruttare funzionalità di calcolo e conversione che si appoggiano alla Calcolatrice, rendendo a questo punto d’obbligo quest’ultima anche su iPad.

Note che permettono di usare funzioni matematiche, dovrebbero essere accessibili e sincronizzabili dai vari dispositivi che supportano iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15. È improbabile che Apple rilasci una funzionalità intrinseca per iCloud, senza che questa sia utilizzabile dai vari dispositivi.

Altre voci che riguardano l’app Calcolatrice riferiscono di un nastro migliore (per mostrare i calcoli precedenti) e migliorie alle funzioni di conversione.

Nel 2020, Craig Federighi di Apple per giustificare l’assenza della Calcolatrice su iPad aveva dichiarato: “Ci sono alcune cose che non abbiamo fatto perché avremmo voluto fare qualcosa di distintamente grandioso. Vogliamo farlo quando possiamo ottenere un risultato davvero eccellente. E onestamente, non siamo riusciti a tirar fuori niente di grandioso su questo fronte.”

Si vocicera che iOS 18 / iPadOS 18 sarà uno degli aggiornamenti più importanti di sempre, un “progetto ambizioso”, con importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza.