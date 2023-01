BOE investe 400 milioni per costruire OLED in Vietnam

Anche il colosso cinese dei display Boe cerca una via di fuga dalla Cina e investe 400 milioni di dollari per costruire due nuovi stabilimenti in Vietnam, il più grande dei quali produrrà schermi OLED.

Visto che Boe è già fornitore Apple e anche Cupertino cerca di ridurre la sua dipendenza dalla Cina, alcuni osservatori ritengono che l’investimento punti a realizzare uno stabilimento dedicato esclusivamente alla produzione di display OLED per iPhone.

In realtà il report di Reuters che segnala il consistente investimento di 400 milioni di dollari di Boe in Vietnam, esclude categoricamente che il nuovo impianto sarà dedicato esclusivamente a un singolo cliente, lasciando intendere che servirà le esigenze di più partner. Questo almeno rivela la fonte intervistata.

Ciò detto non si può escludere che parte della produzione venga destinata anche alle forniture Apple per iPhone. Boe vanta già una piccola presenza nel sud del Vietnam, invece i nuovi investimenti guardano al nord del Paese dove sono già presenti altri colossi come Samsung e LG.

Il colosso cinese punta ad affitare un terreno di 100 ettari, 20 dei quali saranno occupati da un impianto per costruire sistemi di controllo remoto per un investimento di 150 milioni di dollari. Altri 250 milioni di dollari sono destinati invece a un grande stabilimento di produzione OLED che occuperà 50 ettari: i rimanenti 30 ettari saranno destinati a partner e fornitori Boe.

Anche altri grandi fornitori Apple come Foxconn, Wistron e Luxshare stanno investendo e costruendo fabbriche in Vietnam.

Boe, superati alcuni problemi iniziali, si è riguadagnata la fiducia di Apple tanto che non solo fornisce alcuni OLED per iPhone 14 e 14 Plus, ma si prevede incrementerà la propria quota di ordinativi di schermi fino a diventare il più importante produttore di schermi OLED con iPhone 16 nel 2024, superando per la prima volta Samsung che da anni è il fornitore numero uno di OLED per il colosso di Cupertino.

