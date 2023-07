Twitter spara i video sul TV del salotto con AirPlay

Il primo episodio dell’acclamata serie TV intitolata Silo su Apple TV+ è stato distribuito integralmente da Apple gratis via Twitter: Elon Musk aveva elogiato la mossa del colosso di Cupertino, ma nell’operazione mancava un piccolo fondamentale dettaglio che invece arriva ora: come segnala iMore l’app Twitter su iPhone integra il supporto alla tecnologia Apple AirPlay per visualizzare i video sul grande televisore del salotto.

Una mano stringe l’altra nell’operazione combinata Apple – Twitter che segna un ulteriore passo nella strategia di Elon Musk di trasformare Twitter da social per scambiare ideee a piattaforma e app per fare tutto, anche diventare centralina per la visione dei video social, sia dall’app in mobilità che a casa dal divano.

Finora infatti gli utenti di iPhone potevano tentare di ricorrere alla soluzione fai da te. Si apriva il Centro di Controllo e si avviava la funzione di duplicazione – mirroring dello schermo, ma il trucco si traduce in una visualizzazione non ottimale, a causa dei diversi formati video per mobile e grande schermo.

Grazie all’integrazione del supporto AirPlay direttamente nell’app Twitter per iPhone l’utente può stare sicuro che la visualizzazione avviene nel formato corretto, migliorando sensibilmente facilità d’uso ed esperienza utente.

Per vedere i video di Twitter via AirPlay sul televisore serve un modello compatibile con la tecnologia di Apple oppure un dispositivo Apple TV. Alla luce dell’integrazione di AirPlay in Twitter assume un altro significato il post di Elon Musk di fine giugno che suggeriva agli utenti di guardare il primo episodio di Silo di Apple TV+ sul grande televisore via Twitter.

Watch the entire first episode on this platform. Great move by Apple! Note, you can Airplay from your iPhone to TV to watch on a big screen. https://t.co/fV7DEJv96Q — Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2023

Ora tutti i tasselli sono al loro posto. Nel frattempo sembra sia emerso il primo vero temibile concorrente di Twitter: approfittando degli alti e bassi di popolarità di Twitter sotto la guida di Elon Musk, Meta ha lanciato il social concorrente Threads che in meno di una settimana ha raggiunto e superato 100 milioni di utenti.

