Google Bard sbarca in Italia ed Europa con più lingue e funzioni

Visto il blocco di chatGPT in Italia da parte del Garante della Privacy, Google ha preferito muoversi diversamente, prendendosi tempo per lavorare con esperti legislatori e regolatori privacy per assicurare un lancio indolore: ora il chatbot Bard di Google è disponibile anche in Europa, Italia inclusa, oltre che in Brasile completando una espansione ormai globale.

Ma non si tratta solo di una espansione geografica: il supporto è esteso a oltre 40 lingue, italiano incluso, così come spagnolo, cinese, tedesco e arabo. Oltre alle tradizionali risposte scritte ora Bard è anche in grado pronunciare le risposte dell’AI all’utente tramite sintesi vocale, oltre che di comprendere come input non solo testo digitato dall’utente ma anche le immagini.

La sintesi vocale delle risposte di Bard permette all’utente di correggere e migliorare la pronuncia di una parola o di ascoltare un testo o una poesia. Per ottenere la pronuncia vocale della risposta di Bard AI è sufficiente digitare la domanda – prompt e poi, quando appare la risposta dell’AI, selezionare l’icona del suono: la pronuncia è già disponibile in oltre 40 lingue, italiano incluso.

Tra le novità funzionali l’introduzione di un menu che permette di personalizzare il tono e lo stile delle risposte di Bard. L’utente può scegliere tra semplice, lungo, corto, professionale e informale. Per il momento questo è disponibile solo in inglese, come segnala The Verge, ma Big G che è in arrivo presto in più lingue.

Nella barra laterale è possibile aprire una nuova chat con Bard e riprendere al volo quelle contrassegnate: l’utente può selezionare con un segno di spunta le conversazioni più interessanti o utili, includendo domande e risposte dell’AI. È anche possibile creare link alle risposte di Bard per condividere idee e creazioni con i propri contatti.

Migliorano anche le funzioni di programmazione: in particolare codice scritto in Python generato dall’AI si può esportare a Replit, oltre che Colab.

