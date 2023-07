ASUSTOR amplia ulteriormente le possibilità di backup dei propri NAS

ASUSTOR, uno dei più importanti produttori attivi nell’ambito delle soluzioni per lo storage su rete, con il rilascio di ADM 4.2.2, l’ultima versione del suo sistema operativo, ha aggiunto l’SMB Backup tra le diverse possibilità che gli utenti possono scegliere per effettuare le copie di sicurezza dei dati.

ASUSTOR da sempre mette a disposizione soluzioni per consentire agli utenti di se,plificare sia le procedure di backup dei propri computer, sia quelle dei dati archiviati sui NAS, secondo la regola del backup 3-2-1.

Quando è selezionato, SMB Backup consente di effettuare la copia dei dati da e verso il NAS, sfruttando il protocollo Server Message Block. Nel caso in cui si utilizzi il NAS come sorgente, è possibile scegliere come destinazione un altro NAS ASUSTOR o un server compatibile SMB presente sulla rete locale, così come è possibile copiare i dati da un altro NAS ASUSTOR o da un server SMB compatibile quando il NAS è quello di destinazione.

Questa nuova opzione va ad aggiungersi alla funzionalità di sincronizzazione da remoto basata su Rsync, a quella di effettuare i backup su server FTP e alla possibilità di effettuare copie di sicurezza dei dati su dispositivi esterni come, ad esempio, dischi USB.

Di particolare interesse la funzione MyArchive che permette ai NAS in questione di operare con le stesse logiche delle soluzioni a dischi rimovibili. Il numero di dischi rigidi MyArchive configurabili simultaneamente dipende dal numero di bay che il NAS mette a disposizione, secondo la formula N-1, dove N è il numero degli alloggiamenti disponibili sul device.

Durante le operazioni di backup, il sistema operativo ASUSTOR consente di montare automaticamente i volumi MyArchive all’inizio dei processi e smontarli al loro termine, semplificando l’esecuzione delle strategie di backup 3-2-1 e assicurando la massima protezione ai dati, che vengono posti immediatamente off-line al temine delle operazioni di copia.