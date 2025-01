UALink, Apple sostiene tecnologia che promette di migliorare l’AI in generale

Pubblicità

Apple sostiene “Ultra Accelerator Link” o “UALink“, un consorzio (nato a maggio 2024) che, oltre alla Mela, vede la partecipazione di Alibaba e Synopsys, e che recentemente ha annunciato l’ampliamento del Consiglio di amministrazione indicando membri delle aziende in questione.

In un comunicato del consorzio (che vede la partecipazione di AMD, Astera Labs, AWS, Cisco, Google, HPE, Intel, Meta e Microsoft) , si spiega che i nuovi membri del Consiglio faranno leva sulle rispettive conoscenze del settore per favorire lo sviluppo e promuovere l’adozione da parte del settore di UALink, “interconnessione ad alta-velocità con scalabilità verticale per performance AI cluster di prossima generazione”.

Il consorzio parla di potenzialità molto promettenti nel “risolvere sfide legate alla connettività” e nella “creazione di nuove opportunità per espandere funzionalità ed esigenze legate all’AI. Si sottolinea che Apple ha una lunga tradizione come pioniere nella trasformazione tecnologica, nella collaborazione con altre aziende e innovazioni che “spingono il settore in avanti”.

La tecnologia UALink è indicata come fondamentale per affrontare problematiche relative alle performance e alla larghezza di banda nelle comunicazioni dei data center hyperscale, “consentendo di sfruttare interconnessioni ad alta velocità per scalare pod e cluster”. Il rilascio di UALink 1.0 è previsto per il primo trimestre 2025, specifiche indicate come in grado di offrire “fino a 200Gbps per corsia”.

Non è chiaro quale sia l’interesse di Apple ma è facile ipotizzare che tutto possa avere a che fare con migliorie nella velocità dei server usati per Apple Intelligence. I server usati da Apple, al momento sfruttano chip M2 Ultra e si prevede entro fine anno il passaggio a chip M4. A dicembre 2024 sono emerse voci secondo le quali Apple sta progettando chip dedicati all’AI in collaborazione con Broadcom.