Come restaurare e colorare vecchie foto con l’AI

Sapete che potete usare le ultime tecnologie di intelligenza artificiale anche per restaurare e colorare vecchie foto? così può farlo chiunque perché non serve saper utilizzare Photoshop: vi basta fare affidamento a VideoProc Converter AI, un’app che in pochi minuti è in grado di riportare in vita non solo vecchi ricordi in bianco e nero ma anche scatti sfocati realizzati con macchine fotografiche vintage.

Se vi interessa sappiate che al momento potete comprare la licenza in offerta speciale.

Le funzioni dedicate alle foto…

Grazie allo strumento Image AI questa applicazione è infatti in grado di migliorare notevolmente la qualità delle immagini: i suoi potenti algoritmi riescono a ridurre automaticamente il rumore, rimuovere la sfocatura e migliorare i dettagli come pelle, capelli e texture senza richiedere chissà quali competenze tecniche.

È sufficiente trascinare e rilasciare l’immagine, scegliere la risoluzione desiderata (fino a 10K) e lasciare che l’intelligenza artificiale faccia il resto. Se le vostre foto mostrano volti sfocati o sfuggenti, allora c’è la funzione Face Restoration che può intervenire per restaurare e ripristinare i volti rendendoli più chiari e definiti. E funziona sia con i ritratti che con le foto di gruppo.

VideoProc Converter offre anche la funzione Colorize che di fatto trasforma foto in bianco e nero in immagini a colori. Dimenticatevi così le foto del passato perché con l’intelligenza artificiale potete ricreare dettagli e sfumature naturali partendo anche da vecchie scansioni.

…e quelle appositamente studiate per i video

E ci sono funzioni interessanti anche per i video: ad esempio con la AI Super Resolution è possibile aumentare la risoluzione dei video fino al 400% trasformando così contenuti di bassa qualità in HD o 4K senza perdere di nitidezza.

Ottimo anche l’AI Frame Interpolation che aumenta invece il numero di fotogrammi per secondo, creando effetti di slow-motion fluidi e sorprendenti. E se i video sono mossi c’è la AI Stabilization che riesce invece ad eliminare la tremolante instabilità delle riprese effettuate con telefoni, GoPro e droni.

Anche l’audio può beneficiare di un potenziamento significativo grazie alle Audio AI Tools: chi registra podcast, vlog o interviste può perfino usare il Noise Reduction per rimuovere i suoni di sottofondo come traffico, vento o ronzii in pochi click.

Gli altri strumenti integrati

Inoltre potete usare VideoProc Converter anche per scaricare video e playlist per una visione offline, convertire file in oltre 370 formati senza perdita di qualità, comprimere video mantenendo intatta la risoluzione e registrare lo schermo in alta definizione.

La promozione

Come dicevamo in apertura con l’offerta speciale di inizio anno è possibile ottenere una licenza a vita di VideoProc Converter AI con il 60% di sconto, pagandola cioè solo 29,95 € invece di 78,90 € .

Acquistandola in questo momento riceverete in regalo anche una licenza di 6 mesi per l’AI Image Background Remover and Changer, un ulteriore strumento utile per modificare facilmente lo sfondo delle vostre immagini.

