Ulefone Armor 3W, il maciste degli smartphone in offerta lampo a 213,90 euro

Se vi piacciono gli smartphone anti-tutto perché siete soliti portarlo con voi in escursioni o in ambienti in cui una caduta potrebbe comprometterne per sempre il suo funzionamento, scegliete Ulefone Armor 3W, specialmente ora che lo potete comprare in offerta lampo a soli 213,90 euro.

Questo smartphone è innanzitutto certificato IP68 / IP69K con standard militare MIL-STD-810G, il che significa che può resistere immerso per 30 minuti in acqua a 1,5 metri di profondità e a cadute fino 1,2 metri di altezza. Il produttore ne garantisce il totale funzionamento in ambienti la cui temperatura è compresa tra i -40°C e gli 80°C.

A fronte di ciò spiega che il telefono è stato sottoposto a rigorosi test in cui è sopravvissuto a pressioni fino a 57 kPa e in ambienti con temperature fino a 60°C per otto ore con un’umidità dell’aria compresa tra il 50% e il 90%.

Il telefono è sopravvissuto indenne anche in ambienti acidi con PH 4,17 e temperatura a 35°C per 22 ore e sotto radiazioni solari fino a 1120W/m2 con temperatura a 49°C per quasi 20 ore.

Monta diversi sensori, tra cui G-sensor, P-sensor, L-sensor, E-compass, giroscopio e voltametro al fianco di un modulo triplo GPS + Glonass + Beidou per un’ottima precisione nella fruizione di mappe e di tutti quei servizi che si basano sulla localizzazione.

Utilizza una batteria da 10.300 mAh con ricarica rapida che promette fino a 4 giorni di autonomia in Standby ed è alimentato da un processore octa-core MediaTek Helio P70. E’ dotato di schermo da 5,7” con aspect ratio 18:9 e risoluzione Full HD, modulo NFC per i pagamenti con Google Pay e una fotocamera posteriore di Sony da ben 21 MP.

Strutturalmente è caratterizzato da una scocca in lega di alluminio e una robusta cornice in TPU, con foro per consentire il fissaggio di un cordino da polso (incluso in dotazione). Monta un doppio speaker frontale e i sensori per lo sblocco tramite impronta digitale e per la scansione del volto.

Se vi piace tutto questo, come dicevamo è il momento migliore per comprare Ulefone Armor 3W visto che su GearBest è attualmente promosso in offerta lampo a soli 213,90 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.