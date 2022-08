ULT-WIIQ, un cavo da USB-C con PD 100 Watt e USB 3.2 per la massima velocità di caricamento, trasferimento e video

Il cavo del vostro alimentatore è in grado di supportare sia Power Delivery da 100 Watt che l’alta velocità di trasferimento dei dati fino assicurata da USB 3.2?

Non è semplice capirlo dalle specifiche visto che lo stesso consorzio promotore di USB in questi anni ha fatto parecchia confusione tra formati fisici, compatibilità elettrica e soprattutto denominazione degli standard.

Su Amazon è possibile trovare un numero sterminato di cavi USB-C di alimentazione, molti di questi recitano nelle specifiche la possibilità di caricare il vostro computer con PD fino a 100 Watt ma poi se lo utilizzare anche per trasferire dati la velocità si limita quella di 480Mbps di USB 2.0.

Il prodotto che abbiamo individuato è un interessante cavo per l’alta velocità di trasferimento e la ricarica veloce morbido e flessibile che vanta una comoda spina a 90° con il vantaggio di poter essere sfruttato con porte incassate o con spazi limitati/difficili da raggiungere, di non sporgere quando si tiene ad esempio un telefono in mano o si collega ad una amplificatore, semplificare l’inserimento in borsa e il caricamento sulla scrivania su un supporto.

L’USB 3.2 Gen2x2 supporta il trasferimento dati SuperSpeed+ 20Gbps (ovviamente usando dispositivi USB 3.2 come ad esempio dischi esterni) ed è compatibile con USB C 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3/4 e USB4.

Sono utili per il video con i dispositivi che supportano la modalità DP Alt, supportando il trasferimento dei dati, l’ingresso dell’alimentazione e le funzioni di uscita video.

Il supporto di Power Delivery fornisce alimentazione fino a 100W.

Per quanto riguarda il trasferimento dati è supportata una velocità teorica fino a 20 Gbps, comoda anche per gestire display Ultra HD e risoluzioni ancora più eleveate (è in grado di trasmettere video e audio [email protected] o [email protected] dal laptop al televisore o al monitor HD).

Il produttore evidenzia il supporto 4K, HDCP 2.2/2.3, RGB, HDR, la condivisione di contenuti HD tra schermi, la presenza di un chip di protezione integraao per proteggere i dispositivi da sovratensioni, surriscaldamento, sovraccarico.

È disponibile nelle varianti da 0,5metri, 1m, 2m e 3m. I prezzi partono da 12,99 euro.