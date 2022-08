In Germania il primo treno passeggeri a idrogeno

Il primo treno passeggeri interamente alimentato a idrogeno è già in funzione in Germania. Si chiama Coradia iLint, è prodotto da Alstom, è attivo su una linea della Bassa Sassonia, è silenzioso, veloce e emette solamente vapore e acqua condensata.

Cinque di questi treni sono già operativi sulla linea in questione e altri nove saranno aggiunti nei prossimi mesi in sostituzione di 15 treni diesel attivi sulla tratta regionale. Alstom riferisce che il Coradia iLint ha una autonomia di 1000 km, e in pratica può funzionare tutto il giorno usando una sola ricarica di idrogeno. Stazioni di ricarica specifica sono state predisposte nelle tratte di Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude.

Alstom ha avviato test dal 2018 ed ha siglato vari contratti per Coradia iLint per 14 treni alimentati a celle a combustibile a idrogeno ella regione della Bassa Sassonia e 27 nell’area metropolitana di Francoforte. Un contratto è stato siglato anche in Italia, e treni di questo tipo dovrebbero arrivare in Lombardia. Test e accordi sono in corso anche in Francia, Austra, nei Paesi Bassi, in Polonia e Svezia.

Nonostante gli sforzi di elettrificazione, il produttore evidenzia che, in alcune nazioni, la rete ferroviaria non è elettrificata. Le locomotive diesel sono ancora molto diffuse, i lavori di elettrificazione sono costosi e solo in Germania sono ancora attive 4.000 locomotive alimentate a gasolio.

L’idrogeno è una delle opzioni più interessanti per consentire di raggiungere la neutralità carbonica e qUalsiasi passo avanti in questo settore, è un bene per tutti.

