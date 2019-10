Apple News+ parte nel Regno Unito con The Times, Esquire e Wall Street Journal

Apple ha lanciato oggi Apple News+ nel Regno Unito con accesso a circa 150 pubblicazioni. Per 9,99 sterline al mese gli utenti Apple potranno accedere ai numeri attuali e passati di riviste e giornali, edizione UK, come The Times, Esquire, Empire, Hello!,Cyclist e Grazia. Gli abbonati del Regno Unito potranno anche accedere ad alcune pubblicazioni statunitensi, tra cui quelle del Wall Street Journal.

Il servizio, inoltre, è andato in onda anche Australia; ad oggi, dunque, Apple News+ è disponibile negli USA, in Canada, in Australia e nel Regno Unito. In Australia, Apple sta promuovendo alcune pubblicazioni locali, tra cui The Australian, The Daily Telegraph, Herald Sun, The Courier Mail, The Advertiser, Vogue e The Australian Women’s Weekly.

Apple News+ ha debuttato a marzo scorso senza troppo clamore, ed anzi è stato criticato da più parti perché risulta confuso, con molti utenti che si sono opposti alla selezione dei contenuti. Dal lancio, Apple ha fatto passi in avanti per migliorare l’app, con modi più immediati e semplici per seguire le riviste, scaricare i numeri passati per la lettura offline e migliorando anche la visualizzazione dell’intero catalogo e dei contenuti.

Ricordiamo che riviste e giornali in Apple News+ vengono pubblicate utilizzando il formato PDF o quello Apple News Format. Secondo i più, l’esperienza PDF è piuttosto mediocre, ma le pubblicazioni in Apple News Format offrono un’esperienza nativa più profonda, grazie ai video, al layout e ad animazioni personalizzate più ricche.

Gli utenti nel Regno Unito e in Australia, ricorda 9to5mac, possono iniziare una prova di 1 mese gratis per Apple News+ a partire da oggi. L’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 sterline, o 14,99 dollari australiani, con possibilità di disdire in qualsiasi momento,