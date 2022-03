iPhone SE di terza generazione arriva oggi anche su Amazon

iPhone SE sarà in vendita da oggi alle 15 e Amazon come sempre è pronta a sostenere la commercializzazione del nuovo iPhone economico fin dal primo momento. Questa notte il grande commerciante on line ha messo i classici “segnaposto” con tutti i nuovi modelli dello smartphone e non appena sarà acceso il semaforo verde si potrà comprare l’iPhone SE.

Ricordiamo che iPhone SE è stato presentato lo scorso martedì assieme ad iPad Air di quinta generazione. Si tratta di una versione rinnovata nel processore, con nuove funzioni per la fotocamera e un chip A15 che lo fa velocissimo, lo stesso degli ultimi iPhone 13 e 13 Pro. Per sapere come si differenzia da iPhone SE vi consigliamo di dare un’occhiata a questo nostro articolo. Qui di seguito le caratteristiche così come le elenca Amazon.

Display Retina HD da 4,7″

Evoluto sistema a fotocamera singola con grandangolo da 12MP; Smart HDR 4, Stili fotografici, modalità Ritratto e video 4K fino a 60 fps

Fotocamera FaceTime HD da 7MP con Smart HDR 4, Stili fotografici, modalità Ritratto e registrazione video a 1080p

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 15 ore di riproduzione video

Reti cellulari 5G

Design robusto e resistenza all’acqua di grado IP67