Un prototipo di iPhone 5s nei colori nero e ardesia

L’utente @DongleBookPro su Twitte ha condiviso le foto di un iPhone 5s mostrato in una variante inedita con la colorazione nero e ardesia.

L’iPhone 5s in questione è un prototipo: la colorazione in questione non è stata mai ufficialmente disponibile. L’iPhone 5s fu presentato nel settembre del 2013 ed è stato il primo con un’architettura a 64 bit (SoC A7), vantava la fotocamera iSight da 8 megapixel con flash True Tone ed è stato il primo con il Touch ID per lo sblocco del dispositivo. Altre peculiarità dell’iPhone 5s: il coprocessore di movimento M7 che raccoglie i dati forniti da accelerometro, giroscopio e bussola per alleggerire parte del lavoro del chip A7 e migliorare l’efficienza energetica.

Il design vantava un case in alluminio anodizzato con bordi smussati e diamantati, intarsi in vetro e il display Retina da 4″.

La versione in vendita al pubblico arrivò nella versione definitiva in tre finiture metallizzate: oro, argento e grigio siderale. Apple potrebbe aver preso in considerazione la colorazione che si vede nel prototipo ma l’utente @DongleBookPro ipotizza che questa particolare colorazione serviva per occultare il dispositivo durante la fase di sviluppo.

Il prototipo in questione è a quanto pare stato prodotto nel dicembre 2012, solamente tre mesi prima dopo il lancio dell’iPhone 5 e nove mesi prima dall’annuncio del prodotto finale, elementi che consentono di capire i lunghi tempi dei cicli di sviluppo di Apple.

iPhone 5s Prototype

This unit has a slate gray iPhone 5 style housing (likely to try and conceal the device) with numerous differences from production (matte top & bottom)

Additionally it was manufactured in December of 2012, months after the 5 was released pic.twitter.com/qmKBxCuih7

— Dongle (@DongleBookPro) January 17, 2021