Una delle ultime TV a tubo catodico più grandi al mondo salvata dallo smaltimento

Una rarissima Sony Trinitron KX-45ED1, considerata la TV CRT (a tubo catodico) più grande al mondo, è stata salvata dallo smaltimento.

Le TV CRT sono particolarmente apprezzate da chi ama il retrogaming, perché sono quelle che consentono di riprodurre fedelmente giochi quando collegate a console di vecchissima generazione, ottenendo immagini più pulite rispetto a quanto è possibile fare per approssimazione sulle moderne TV simulando sfocature, dithering e altri elementi tipici della TV e console di un tempo.

Per chi ritiene gli schermi CRT l’unico modo per preservare correttamente classici del gaming, la TV Sony KX-45ED1 è considerata una sorta di Santo Graal, un prodotto ambito essendo uno dei televisori a tubo catodico più grandi al mondo.

Il sito ArsTechnica racconta di una Sony KX-45ED1 (nota anche come PVM-4300) individuata in Giappone in un ristorante, TV che stava per essere smaltita. Questa pesantissima e ingombrante TV (45″) negli anni ’80 era venduta intorno ai 40.000$ (l’equivalente di 100.000$ odierni) prezzo che non la rendeva esattamente un prodotto di massa; è pertanto rara da trovare e bramata dagli appassionati di schermi CRT.

Chrono Trigger (1995, Squaresoft) – SNES PC Emulator vs. SNES Composite via Sony KV-14M10 Rest well Toriyama. Thank you for everything. pic.twitter.com/Pijo9qLioa — CRT Pixels 📺 (@CRTpixels) March 8, 2024

Il canale YouTube Shank Mods, gestito da un appassionato di retrogaming, racconta le peripezie per riuscire a recuperare l’ambito prodotto. Le ricerche per ottenere la TV in questione sono iniziate nell’ottobre del 2022, dopo avere appreso che una di queste si trovava, ancora funzionante, in un noodle restaurant di Osaka. Dopo avere appreso che il ristorante stava per essere trasferito e la TV sarebbe finita in discarica, è stato fatto un appello su Twitter per salvarla dallo smaltimento. È stata individuata una persona in loco per mettersi in contatto con i proprietari del ristorante e questi hanno accettato di disfarsi della TV a patto che il destinatario si accollasse le spese di trasporto: compito non facile tenendo conto che stiamo parlando di un prodotto di quasi 200 Kg (più altri 77 Kg per la base di appoggio dedicata) da trasportare dal secondo piano di un ristorante di Osaka agli USA.

Non è chiaro quanto è costato esattamente predisporre imballaggio e spedire tutto (nel filmato dedicato si fa riferimento al costo di un’auto usata), ma alla fine l’ingombrante TV è arrivata negli USA nel garage dei tolleranti genitori di Shank Mods, salvata dallo smaltimento, sono stati sistemati alcuni problemi minori è ancora funzionante, un vero pezzo di storia per gli appassionati del genere.