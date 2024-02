Una pagina PDF più grande della Germania

Qual è la dimensione massima di un documento PDF? Una “leggenda” che circola da anni riferisce che la dimensione (larghezza x altezza) di un PDF permetterebbe di coprire al massimo metà della Germania.

Uno sviluppatore si è chiesto cosa ci fosse di vero e perché circolasse questa voce, scoprendo che chi parla del limite in questione fa riferimento a quanto indicato su una pagina di Wikipedia: Adobe impone un limite nelle dimensioni pari a 15 milioni per 15 milioni di pollici o 145,161 km2.

Tale “limite” è indicato nelle specifiche PDF 1.7, spiegando in un’appendice che i documenti conformi alle specifiche PDF 1.6, la dimensione dello spazio utente di default è fissa a 1/72 di pollice. Nei viewer di Acrobat precedenti alla versione 4, la dimensione di pagina minima permessa è 72×72 unità (1 pollice per 1 pollice); la dimensione massima è 3240×3240 unità (45 x 45 pollici). In Acrobat versione 5 e seguenti, lo spazio minimo permesso è di 3 x 3 unità (circa 0,04×0,04 pollici) e il massimo è di 14.400x 14.1400 unità (200 x 200 pollici).

A partire dalle specifiche PDF 1.6, la dimensione di default dello spazio utente può essere impostata con un parametro dedicato. Acrobat 7.0 permette di indicare il valore massimo di 75.000 come UserUnit, offrendo una dimensione massima della pagina di 15.000.000 di pollici (14.400 x 75.000 x 1/72). 15 milioni di pollici corrispondono a 381 km, pari alla dimensione massima citata da molte persone.

A questo indirizzo si trovano dettagli sulla struttura dei documenti PDF, con la lista di oggetti che rappresentano i vari elementi, tabelle e riferimenti vari.

Alex Chan spiega che, con un po’ di pazienza, si possono modificare le dimensioni della pagina, intervenendo su parametri che permettono di impostare le dimensioni della pagina, e di regolare la scala.

La dimensioni massima di una pagina gestibile da Acrobat è di 381 chilometri per lato; superando questi valori, i parametri verranno ignorati dal lettore PDF di Adobe. Da notare che l’applicazione Anteprima su macOS consente di tenere conto dei parametri /MediaBox e /UserUnit nei PDF in modo illimitato.

Per sfatare il mito dei PDF che possono essere grandi al massimo quanto la Germania, Chan ha creato un file PDF con una larghezza equivalente alla distanza tra Terra e Luna.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che spiega come nacque il formato PDF.