Solo 20 euro per avere CarPlay e Android Auto wireless in auto

In molti, probabilmente, avranno una vettura dotata di supporto a Carplay o Android Auto, ma che si può utilizzare solo collegando il proprio smartphone tramite cavo. Se volete una soluzione più versatile, ossia Android auto e CarPlay wireless, sappiate che non è necessario investire una somma spropositata. Bastano circa 20 euro per poter ottenere una soluzione completamente senza fili.

Questo dispositivo rappresenta una soluzione economica per sfruttare appieno la funzionalità wireless Carplay o Android Auto. Si tratta di un piccolo box, che utilizza una connessione Wi-Fi. Con questa innovazione, non è più necessario collegare fisicamente il telefono alla porta USB dell’auto per accedere a tutte le applicazioni compatibili con Carplay o Android Auto: una volta avviato il dispositivo, l’interfaccia Google o Apple apparirà sullo schermo dell’auto.

Prima dell’acquisto, ovviamente, sarà necessario scegliere l’adattatore wireless adatto al proprio sistema: se avete un iPhone dovrete scegliere quello per Carplay, in caso di terminale Android, invece, dovrete optare per Android Auto.

Una volta entrati in auto con lo smartphone, il sistema prescelto apparirà sullo schermo, offrendo il pieno supporto per il controllo originale del volante e del touchscreen, nonché per il comando vocale Siri (nel caso di dispositivi iPhone) o Assistant, nel caso di utilizzo Android.

Ovviamente, è compatibili con i modelli di auto più comuni, Volkswagen, Toyota, Peugeot, Volvo, Audi, ed altre ancora. Il produttore dichiara una compatibilità con i brand automobilistici del 98%. L’unico requisito richiesto è che l’auto supporti già Android Auto, o CarPlay di fabbrica.

Questo accessorio è disponibile in versione CarPlay o Android Auto a partire da questo indirizzo. Prima di finalizzare l’acquisto si raccomanda di verificare il modello prescelto a seconda del proprio smartphone, se iPhone o Android. Il costo di circa 20 euro lo rende, almeno al momento, il modello più economico.