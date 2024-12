iPhone 16 Pro 256 GB scontato di quasi 230 euro su eBay, grazie ad un codice

Pubblicità Dopo iPhone 16, va in sconto tangibile per la prima volta su Bay aanche iPhone 16 Pro. In particolare sono convenienti quelli da 256 GB che sono ribassati di 224€ grazie al codice scontoPSPRNOV24 Di questi iPhone via abbiamo detto tutto nella nostra recensione. In sintesi rappresentano l’offerta 2024/25 della Mela. Nonostante una forte similitudine con gli iPhone 15 Pro, in particolare dal punto di vista estetico, aggiungono diverse novità. Processore A18 Pro

Tasto controllo fotocamera

Stili fotografici di seconda generazione

Fotocamera Ultra Wide 48 megapixel

Schermo più grande

Video dolby Vision 4K a 120 fps

Wi-Fi 7

Zoom 5X anche su iPhone 16 Pro eBay invece offre un codice sconto che consente di pagare la versione da 256 GB molto meno del prezzo di listino. Apple chiede 1369 €, qui lo pagate applicando il codice PSPRNOV24 1145,90 €, il 17% in meno. Sconti a questo livello sui prodotti Pro, soprattutto su questi tagli di memoria, sono stati rarissimi in passato. il venditore è Igrotek, uno dei migliori venditori di prodotti Apple su eBay. Ha il 99,4% di giudizi positivi ed è spesso parte delle campagne sconto di eBay come venditore professionale.

