UNO Synth PRO X, il sintetizzatore parafonico di IK Multimedia

IK Multimedia ha appena presentato un nuovo sintetizzatore: si chiama UNO Synth PRO X ed è il degno successore di altri due performanti sintetizzatori analogici dell’azienda tutta italiana, l’UNO Synth del 2018 e l’UNO Synth Pro lanciato due anni fa. A contraddistinguerlo ci sono pratici controlli, un motore sonoro analogico tutto nuovo, la capacità di espansione e la sua elevata portabilità: vediamolo insieme.

Cosa offre

Innanzitutto UNO Synth PRO X presenta un nuovo layout che comprende 30 controlli e una matrice di modulazione a 16 slot. Ci sono poi 3 oscillatori, 256 preset interamente configurabili dall’utente e un sequencer parafonico a 64 step, oltre ad un arpeggiatore con 10 pattern e un vero overdrive analogico, caldo, che include più di 10 effetti di qualità studio. Completano il pacchetto un nuovo riverbero che si affianca agli effetti di modulazione e delay.

La parafonia, nel mondo dei sintetizzatori analogici, riguarda la possibilità di generare voci di polifonia, limitando lo sforzo tecnico alla sola generazione e facendo confluire le voci in un singolo canale di articolazione e trattamento timbrico. Questa tecnica “polifonica” è nata nel periodo dei primi sintetizzatori analogici in quanto aveva dei costi inferiori di realizzazione rispetto alla normale polifonia (cioè la riproduzione contemporanea di più suoni). Wikipedia

Tra le altre novità c’è la modalità Bassline che si va ad affiancare a quelle già esistenti di legato, mono e parafonico, e che va praticamente a modificare il comportamento e l’interazione tra le parti fondamentali del synth.

Connettività

I segnali esterni possono essere indirizzati attraverso i filtri e gli effetti, oppure verso altre unità UNO Synth PRO X che si possono collegare tra loro e senza il bisogno di un mixer.

Presenta una porta dati USB-C che funge anche da alimentazione in alternativa a quella classica di tipo jack, e poi ci sono ingresso e uscita MIDI DIN a 5 pin in modo da usarlo anche come controller MIDI; chiudono il cerchio delle connettività una presa jack cuffie da 1/8″ e le porte CV/Gate.

Come il suo predecessore si configura tramite UNO Synth Pro Editor (per Mac e PC) che funziona sia come app autonoma che come plugin per le DAW.

Dove comprare e quanto costa

Pesa meno di un chilo ed è arrivato oggi, 3 agosto. Chi vuol comprarlo lo trova sul sito ufficiale e nei negozi autorizzati a 499,99 € IVA esclusa.