UNO Synth Pro Editor, è arrivata l’app per Mac e PC

Anche UNO Synth Pro adesso ha il suo editor per computer: arriva oggi, a quasi un anno dal lancio del sintetizzatore di IK Multimedia, per offrirne l’accesso diretto ai parametri e preset potenziandone il suo impiego per la registrazione e l’uso in diretta tramite Mac e PC. L’azienda, tutta italiana, sta praticamente facendo quel che fece nel 2018 lanciando l’editor per UNO Synth a pochi mesi di distanza dalla commercializzazione di quest’ultimo, che poteva così essere controllato direttamente dal computer.

Nel caso di UNO Synth Pro Editor ci troviamo di fronte ad un software che funziona sia con UNO Synth Pro che con UNO Synth Pro Desktop, la versione più compatta e con tasti touch che trova più facilmente spazio sul piano di lavoro di uno studio di registrazione o una tradizionale scrivania. L’editor funziona sia come applicazione a sé stante, sia come plugin per qualsiasi DAW: ciò significa che è possibile programmare e suonare con questi due sintetizzatori proprio come se fossero uno strumento virtuale, o anche soltanto ripristinare le impostazioni di un’altra sessione in un click. La sua interfaccia utente, liberamente ridimensionabile, può per altro adattarsi a qualsiasi disposizione dello schermo e flusso di lavoro.

L’app offre l’accesso diretto agli oscillatori, alla modulazione FM e ai glide, che sono mostrati nelle relative sezioni. Per i loop c’è l’accesso istantaneo ai vari pulsanti, così come per i filtri c’è una sezione apposita che permette di personalizzarli e sperimentare liberamente le loro capacità di modellazione del suono: questo editor può così essere usato anche come soft synth.

Da qui gli utenti possono gestire un numero infinito di preset e trasferirli tra Mac e PC direttamente sul sintetizzatore. Possono anche essere organizzati in categorie personalizzate e riordinati per stile, genere, data e setlist oltre che salvati, clonati e modificati. E se si tratta di un’esibizione live, è possibile usare la funzione di trasferimento in blocco per spostarli rapidamente sul sintetizzatore.

Questo software in pratica semplifica la configurazione di UNO Synth Pro e la sua integrazione in un impianto giù esistente. Dalle impostazioni è possibile mappare i percorsi MIDI ed assegnare facilmente le porte, connettere attrezzatura esterna e altre app virtuali in quanto il dispositivo può essere usato sia come interfaccia MIDI che come controller MIDI.

UNO Synth Pro Editor è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati che posseggono UNO Synth Pro e UNO Synth Pro Desktop. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.