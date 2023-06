Bezior M3, l’elettrica per la città scontata di 500 €

Se vivete in città o ci lavorate e avete bisogno di muovervi agilmente tra marciapiedi, ciclopedonali e strade comuni, la bicicletta elettrica è sicuramente tra i mezzi più comodi che potete scegliere. In tal caso vi segnaliamo un importante sconto attualmente in corso sulla Bezior M3.

Questa bicicletta elettrica è progettata appositamente per l’uso in città. L’impostazione di guida infatti è molto comoda, il telaio – in alluminio – ha la forma a V eliminando quindi la classica struttura a canna alta che impedisce un rapido e agile sali-scendi, specie se si indossano gonne lunghe o abiti su misura.

C’è poi un portapacchi posteriore dove poter bloccare lo zaino o la valigetta portadocumenti, e siccome può sorreggere fino a 25 chili volendo ci si può fissare anche il seggiolino per i bambini.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, delle più importanti segnaliamo la presenza di un potente motore brushless da 500 Watt che può spingere anche su percorsi con una pendenza massima di 30°. È alimentato da una batteria agli ioni di litio che si ricarica in 5-6 ore (anche in ufficio, visto che si può sganciare) promettendo fino a 60 chilometri di autonomia con una sola carica.

Presenta inoltre un cambio Shimano a 7 marce in modo da poter adeguare lo sforzo della pedalata assistita in base al tipo di manto stradale e usa ruote da 26 pollici, freni a disco meccanici e una sospensione sulla forcella anteriore che assorbe la gran parte delle vibrazioni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.499,99 € potete risparmiare 500 € spendendo 999,99 €.

L’offerta è proposta da Gogobest, azienda che risiede a Shenzen, in Cina, dove porta a termine il collaudo delle sue biciclette che produce praticamente da sempre con in mente l’idea di creare soluzioni per tutti, di qualità e a prezzi convenienti. I magazzini sono in Polonia, quindi per gli acquisti all’intero dell’UE si può contare su una spedizione portata a termine entro pochi giorni dal completamento dell’acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.