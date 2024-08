iPhone 16 Pro, tutti i colori avvistati per la prima volta

Pubblicità

È fisiologico: nonostante le notevoli contromisure messe in atto da Apple per ridurre le anticipazioni, man mano che si avvicina la presentazione di settembre emergono sempre più indizi e conferme, ora è la volta di tutti e quattro i possibili colori dei modelli iPhone 16 Pro.

Alla fine di luglio il leaker Sonny Dickson ha svelato i cinque colori attesi per gli iPhone 16 e 16 Plus, con tinte molto meno slavate rispetto ai modelli attuali e più intense, quasi color pastello: bianco, nero, blu, verde e rosa. Sparisce il giallo, quindi, al posto del quale c’è il bianco. Ci sarà un colore nuovo anche per i modelli iPhone 16 Pro: quelli bianco, nero e grigio (titanio naturale) erano già stati immortalati sempre da Dickson all’inizio di agosto.

Ora lo stesso leaker torna con un post su X in cui mostra una singola foto in cui sono visibili quattro mockup di iPhone 16 Pro, ognuno in un colore diverso: ai primi tre già visti si affianca il modello che secondo le anticipazioni dovrebbe essere oro rosa, in sostituzione di Titanium Blu, il nuovo colore della gamma attuale.

Ma vale la pena ricordare che anche un altro leaker aveva già descritto in precedenza la nuova colorazione di iPhone 16 Pro come una tinta molto più simile al bronzo che all’oro rosa. È la prima volta che questa tinta viene ripresa in foto in un modello mockup, solitamente impiegati dai costruttori di cover e accessori per preparare la produzione in tempo per il lancio.

Anche per le colorazioni di iPhone 16 Pro le tinte in arrivo quest’anno sembrano più intense e decise, come per esempio il modello nero più scuro rispetto a iPhone 15 Pro. Secondo alcune anticipazioni che partono dagli USA Apple ha migliorato il processo di finitura e colorazione del titanio, che si tradurrà in colorazioni più intense e anche un aspetto più lucido, al contrario dell’effetto metallo spazzolato più opaco de pro attuali.

Quello che c’è da sapere sui prossimi iPhone 16 in questo approfondimento di macitynet, invece per le novità di iPhone 16 Pro a confronto con i modelli top attuali si parte da qui.