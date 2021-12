UWANT B100-E è lo smacchiatore per divani che vi mancava

Se pensate che robot aspirapolvere e scope elettriche verticali possano aiutarvi nella pulizia in casa a 360 gradi così non è. Lo dimostra questo UWANT B100-E, che risulta essere lo strumento che vi mancava per smacchiare divani e sedili dell’automobile. Oggi lo acquistate pure in offerta a poco meno di 180 euro. Clicca qui per acquistare.

UWANT B100-E ha le sembianze di un comune aspirapolvere, ma nel vano centrale, oltre a disporre del motore di aspirazione sono presenti due serbatoi, entrambi con capacità da 1,8 litri. In uno di questi due serbatoi è presente l’acqua pulita, che serve appunto per smacchiare, dove è possibile mettere del detergente, così che possa fuoriuscire gradatamente durante la pulizia. Nel secondo recipiente, invece, vengono convogliate le acque reflue attraverso la bocchetta di aspirazione fissata sulla parte superiore della spazzola.

Se il meccanismo sembra complicato, così non è: tutto quel che dovete fare è passare la spazzola sullo sporco, per vedere sparire la macchia da sedili e divani. Ha un motore da 450 Watt che può essere regolato su due diverse potenze di aspirazione, quella pari a 8.000 Pa (riconoscibile perché l’indicatore LED si accende di blu) che è in grado di raccogliere l’acqua, mentre la più forte a 12.000 Pa (indicata in rosso dal medesimo LED) riesce ad aspirare anche la polvere e lo sporco più ostinato.

Sebbene abbia le forme di un normale aspirapolvere, gode comunque di un design molto moderno e di dimensioni più compatto: misura all’incirca 40 centimetri per lato e il peso non raggiunge i 5 chilogrammi, il che la rende anche piuttosto maneggevole. Come dicevamo è progettato per lavare i tessuti come tende e tappeti, ma anche quelli che sarebbero impossibili da lavare in lavatrice come divani, sedili dell’automobile e materassi.

Solitamente la macchina ha un costo di listino di oltre 267 euro, mentre al momento la trovare scontata di quasi 100 euro, pagandola appena 178 euro. Clicca qui per comprare.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.