Vacanze di lusso? Con Airbnb Luxe si affittano castelli, isole e ville e isole

Ville uniche, castelli magnifici e con panorami mozzafiato, luoghi dove hanno vissuto romanzieri e personaggi famosi o dove sono stati girati dei film: soggiornare in luoghi così non è più un sogno grazie ad Airbnb Luxe, il servizio di Airbnb per i turisti che desiderano vacanze di lusso. L’annuncio è arrivato a quasi due anni dopo l’acquisizione, da parte di Airbnb di Luxury Retreats.

Queste case in affitto sono disponibili in tutti i continenti, dalla Nuova Zelanda alla Toscana, dal Sudafrica agli Stati Uniti. La fascia di prezzo per soggiornare in una di queste proprietà messe in vetrina da Airbnb Luxe è ampia: alcune sono disponibili per poche centinaia di dollari a notte mentre altre, come i castelli in Francia, possono costare anche un milione di dollari a settimana.

Airbnb offre questo tipo di servizio a seguito dell’acquisizione di Luxury Retreats avvenuta due anni fa. Oltre 2mila abitazioni in tutto il mondo, tutte rispondenti ad altissimi standard in termini di design e funzionalità degli ambienti.

Tutte le prenotazioni Luxe sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, hanno elettrodomestici nuovi, almeno un bagno per camera da letto. Alcune case sono dotate di servizi aggiuntivi come chef, maggiordomi, autisti e offrono esperienze particolari come cene medievali e spettacoli.

Per Airbnb l’ingresso in questa nicchia di mercato è un fatto eccezionale: dalle prime stanze con materassini affittate in un appartamento di San Francisco, la società è passata ad affittare castelli e isole per clienti che cercano vacanze di lusso. Il passo è stato breve e dettato, in parte, dalle esigenze dei clienti Airbnb che, nell’ultimo anno, hanno cercato anche proposte a cinque stelle: nel 2018 è cresciuto del 60 per ceto il numero di inserzioni del valore di almeno mille dollari a notte.

