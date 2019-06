Non aspettate il Prime Day: su Amazon il MacBook Air costa solo 759 euro

Non è ancora tempo di Prime Day né, tantomeno, di Black Friday, ma che per chi vuole comprare un MacBook Air l’offerta è dietro l’angolo. Non solo i nuovi modelli Retina lanciati lo scorso anno sono offerta a prezzi eccellenti su Amazon, ma il vecchio (ma ancora in vendita e quindi attuale) MacBook Air 13″ non retina è in super offerta: 759 euro.

La macchina è quella arcinota che abbiamo visto circolare per anni, diretta e quasi identica discendete del modello che (in versione 11″) Steve Jobs estrasse da una busta per segnalarne lo spessore ridottissimo. È probabilmente il più riuscito degli “ultra sottili” della storia dell’informatica a ha bisogno di poche descrizioni. Ha porte standard USB 3, si ricarica mediante il classico MagSafe (il che scatenerà qualche applauso là in fondo…), offre fino a 12 ore di autonomia e ha uno schermo da 13″ non retina. La memoria è di 8GB di memoria RAM.

Apple l’ha mantenuto a listino anche dopo l’introduzione dei nuovi modelli con schermo retina di nuova generazione, che sono totalmente differenti, per i vantaggi che offre ad uno pubblico specifico con particolari periferiche da connette e con l’esigenza di risparmiare. Viene proposto da Cupertino a 1129 euro, nella configurazione base. A questo prezzo non sarebbe molto competitivo con i prezzi che Amazon spesso applica sui MacBook Air Retina (non è raro vedere prezzi intorno ai 1000 euro), ma grazie ad uno sconto ora vi costa solo 959 euro euro.

In circolazione è impossibile, trovare prezzi migliori di questo per un nuovo; lo scorso autunno per alcune ore venne venduto a 749 euro, proprio in occasione del Black Friday. Quindi il prezzo è assolutamente paragonabile a quello del Black Friday.

Click qui per comprare

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.