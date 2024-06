Apple rimane la numero uno nel mercato indossabili

Pubblicità

Apple continua a dominare il mercato dei dispositivi indossabili, nonostante un forte calo delle spedizioni sia per Apple Watch, che per AirPods.

Mentre ci sono stati stati cambiamenti nelle posizioni più basse della classifica, con Huawei che ha superato Samsung, conquistando il terzo posto nel primo trimestre dell’anno, la vetta rimane sempre immutata.

La società di analisi di mercato IDC ha presentato le sue ultime stime sulle spedizioni di dispositivi indossabili, segnalando che il mercato globale continua a crescere, sebbene un numero sempre crescente di persone opti per dispositivi più economici.

La crescita di inizio anno

Lo studio dimostra come il mercato degli indossabili abbia iniziato il 2024 con una crescita significativa, con le spedizioni globali di dispositivi indossabili aumentate dell’8,8% su base annua nel primo trimestre, raggiungendo 113,1 milioni di unità.

Nonostante la crescita delle spedizioni, i prezzi di vendita medi sono diminuiti per il quinto trimestre consecutivo, calando dell’11% nel primo quarto dell’anno, a causa dell’aumento di quote nei mercati emergenti e della pressione economica che ha ridotto la spesa dei consumatori.

Il rapporto ha affermato che la mancanza di innovazioni tecnologiche significative nel mercato ha permesso alle aziende meno blasonate di guadagnare quote di mercato a spese dei leader di mercato.

Apple in calo, ma sempre prima

Optando molti più utenti per dispositivi economici, è fisiologico il calo di Apple, che vende solo indomabili premium di fascia alta. Per questo, il rapporto sottolinea come le spedizioni di Apple Watch e AirPods siano diminuite significativamente; tuttavia, l’azienda rimane comunque incontrastata come leader di mercato.

Apple ha mantenuto la prima posizione nonostante la frenata generale dovuta alle difficili condizioni macroeconomiche, al divieto temporaneo su alcuni modelli di smartwatch e alla mancanza di nuovi AirPods.

Complessivamente, le spedizioni di Apple Watch sono diminuite del 19,1% su base annua, mentre quelle degli auricolari, inclusi AirPods e Beats, sono diminuite del 18,8% durante lo stesso trimestre di riferimento.

La quota di mercato di Apple, conseguentemente, è scesa dal 24,5% del primo trimestre del 2023 al 18,2% nello stesso trimestre di quest’anno. Nonostante il calo, questi dati consentono ad Apple di rimanere comodamente davanti a Xiaomi (10,5%), Huawei (9,6%) e Samsung (9,3%).