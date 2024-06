Logitech Mouse MX Anywhere 3s a solo 59,99€

Pubblicità

Se volete un quindi un mouse praticamente tascabile utile per tutto, andate su Amazon comprate in sconto il nuovissimo Logitech MX Anywhere 3S proposto a 59,99€.

Si tratta dell’evoluzione del precedente modello di cui vi abbiamo detto tutto nel contesto della nostra recensione di qualche tempo fa. Leggetela se vi interessa apprendere in generale lo spirito intorno a cui è costruito questo mouse.

In sintesi vi diciamo qui che si tratta di un prodotto eccellente, capace di funzionare su tutte le superfici grazie alla tecnologia Darkfield di Logitech. Ottimo, quindi, per chi lo vuole usare in viaggio.

Nel contesto della funzionalità segnaliamo i sei tasti tutti programmabili e l’eccellente rotella, uno dei cavalli di battaglia di Logitech: il motore che la controlla ne permette l’utilizzo sia in modalità a scatti (più precisa) sia libera, con la possibilità di essere “lanciata” per scorrimenti molti lunghi in modo che continui a scorrere anche dopo aver alzato il dito. Inoltre, la rotella è sensibile anche ai movimenti laterali.

Eccellente anche l’ergonomia: la forma è “quasi” ambidestra, non fosse per i due pulsanti laterali che, posizionati a sinistra, possono essere usati solo da chi lo usa con la mano destra.

La nuova versione ha una precisione maggiore e una superiore velocità. Permette di scorrere fino a 1000 pagine in un secondo, ottimo per navigare tra documenti e pagine web, sia massima precisione quando invece occorre lavorare di fino. Questo aspetto è ulteriormente migliorato perché la tecnologia di tracciamento ottica passa dalla risoluzione 4K precedente, all’attuale 8K, grazie al sensore ottico da 8.000 DPI.

Grazie alla risoluzione raddoppiata funziona benissimo ovunque, persino sulla superficie più difficile di tutte per i mouse ottici, vale a dire il vetro. Ma vanno bene lo stesso marmo, legno e qualsiasi altra superficie liscia dove vi capiterà di lavorare. Maggiore risoluzione significa anche meno movimenti per mani e articolazioni del polso, perché serve meno spazio di movimento del mouse per raggiungere ogni area del desktop di lavoro.

Tra le altre novità un click molto più silenzioso.

Resta il supporto della tecnologia Flow grazie alla quale è possibile controllare più dispositivi passando da uno all’altro semplicemente spostando il cursore come si trattasse di due schermi in modalità estensione scrivania copiando e incollando anche file. E questo anche se i dispositivi appartengono a piattaforme differenti.

Logitech costerebbe 103,99€. Oggi con Amazon costa solo pagate solo 59,99€. Non dimenticate di cliccare lo sconto in pagina