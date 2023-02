Apple Watch non ferma la sua corsa, ora vende tre volte Galaxy Watch

Le spedizioni di Apple Watch nel 2022 sono cresciute del 17% rispetto all’anno precedente, e Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra e Apple Watch SE 2022 evidenziano vendite “robuste”.

È quanto riportato nell’ultimo report di Counterpoint Research, dal quale si evince che Apple continua non solo a dominare ma a incrementare il suo market share nel settore smartwatch tanto che oggi vende più di 3 volte quel che vende Samsung con i suoi Galaxy Watch

Secondo i dati riportati da Counterpoint, le spedizioni annuali di Apple Watch sono per la prima volta cresciute di 50 milioni di unità e consentono a Apple di ottenere il 60% dei ricavi globali del settore, numeri che allargano ulteriormente il gap con Samsung, al secondo posto come quota di mercato smarwatch. Le spedizioni annuali dell’azienda sudcoreana sono cresciute di circa il 12% e ora vanta il 9,8% di market share.

Secondo Counterpoint, le spedizioni globali di smartwatch nel 2022 hanno visto una crescita anno su anno del 12%, con una forte crescita soprattutto nei primi tre trimestri dell’anno; le spedizioni sono calate invece del 2% nel quarto trimestre 2022 in un contesto di crescenti timori per le pressioni inflazionistiche, e un rallentamento della crescita nel mercato indiano, dove però crescono brand locali quali Noise e Fire Boltt.

Fitbit e Xiaomi si posizionano al 10° e 11° posto nel market share del 2022, in calo rispetto al 7° e 8° posto dell’anno precedente. Questi ultimi due brand sono diminuiti di popolarità non solo in India ma anche nei rispettivi mercati di riferimento: Nord America per Fitbit e Cina per Xiaomi.

In termini di area geografica, il mercato principale degli smartwatch è quello nordamericano, dove domina sempre Apple ma si segnala la crescita dell’India come mercato di riferimento un po’ per tutti i produttori.