Apple Watch rischia ancora lo stop alle vendite in USA

La statunitense International Trade Commission (ITC) si è formalmente opposta alla mozione di Apple che ha chiesto di mettere in pausa il divieto di commercializzazione di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 nell’ambito del ricorso che vede l’azienda contrapposta con Masimo Corp. su questioni che riguardano brevetti per la misurazione dell’ossigeno nel sangue.

In documento depositato presso la Corte di Appello degli Stati Uniti per il circuito federale, i legali dell’ITC parlano di “tesi deboli e poco convincenti per invocare circostanze eccezionali per la sospensione dell’esecuzione”, riferendo che le argomentazioni di Apple “rappresentano poco più che un contestabile giudizio da parte dell’autore della violazione con richiesta di permesso di portare avanti la violazione dei brevetti rivendicati”.

In merito al pronunciamento, l’organo giurisdizionale dell’ITC accetta repliche da altre parti fino al 15 gennaio e dunque l’Apple Watch rimarrà in vendita negli USA fino ad almeno a questa data.

Ricordiamo che l’International Trade Commission americana aveva sospeso la vendita di Apple Watch negli USA in seguito alla citazione in giudizio di Masimo Corporation, azienda specializzata in tecnologie sanitarie che contesta a Apple brevetti sui sensori per la misurazione dell’ossigenazione del sangue (pulsossimetria).

Le vendite di Apple Watch negli USA erano state sospese ma poi il provvedimento era stato bloccato in seguito al ricorso presentato dall’azienda di Cupertino.

La controversia non è di facile soluzione: Masimo ha già riferito che non accetterà modifiche lato software (soluzione alla quale starebbe lavorando Apple) e a questo punto a Cupertino non resta altro che trattare con Masimo un accordo commerciale ed economico.

La vicenda poteva essere risolta dalla Casa Bianca (come già fatto in passato in cause analoghe) ma Joe Biden ha deciso di non opporsi (è suo potere farlo) al provvedimento della sospensione delle vendite, mossa che obbligherà le grandi aziende del mondo IT a rivedere il loro atteggiamento nei confronti delle aziende più piccole.

