AirPods Pro, Apple ha cambiato nome per un soffio

Nei mesi precedenti all’annuncio da parte di Apple dei primi AirPods Pro nell’ottobre 2019, la multinazionale di Cupertino avrebbe preso in considerazione di cambiare il nome delle cuffie wireless in AirPods Extreme.

E’ quanto appreso da MacRumors, secondo cui il nome AirPods Extreme era stato suggerito da almeno un membro del team di leadership di Apple, anche se poi l’azienda avrebbe deciso di procedere con il marchio AirPods Pro dopo che molti dipendenti si erano opposti al cambiamento.

Apple ha utilizzato la dicitura Extreme in passato per il suo router AirPort Extreme (per i più nostalgici qui la recensione), fuori produzione da anni, oltre che per la scheda wireless per Mac, lanciati per la prima volta nel 2003.

Alla fine i dirigenti hanno ritenuto il nome AirPods Pro più coerente con il marchio Apple per diverse linee di prodotto. Oltre agli AirPods, Apple offre versioni satndard e Pro di iPhone, iPad e Mac, e probabilmente ci sarà anche una versione standard del visore Apple Vision in futuro.

Tuttavia, nel corso degli anni, Apple ha utilizzato alcuni altri suffissi per i prodotti di fascia alta, come le cuffie AirPods Max e la linea Apple Watch Ultra. Ricordiamo che Apple ha rilasciato gli AirPods Pro di seconda generazione nel settembre 2022 e ha aggiornato le cuffie con una custodia di ricarica USB-C e alcune altre funzioni un anno dopo. Si vocifera che gli AirPods Pro di terza generazione saranno lanciati nel 2025.

Quale che sia il nome più adatto, se siete intenzionati ad acquistare un paio di AirPods, allora potreste partire da questo indirizzo, per farvi le idee più chiare e scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. Per le anticipazioni su AirPods 4 e Max di nuova generazione previsti in arrivo entro il 2024 rimandiamo a questo articolo di macitynet.