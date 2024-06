Versione rivista dell’aggiornamento a iPadOS 17.5.1 per iPad 10

Pubblicità

Apple ha rilasciato una nuova versione dell’aggiornamento a iPadOS 17.5.1, un update specifico per l’iPad di 10a generazione.

La build dell’ultimo update è la 21F91, versione che sostituisce la precedente 21F90.

Nel momento in cui scriviamo l’update può essere scaricato collegando l’iPad al computer (da macOS 10.15 o seguenti: selezionando l’iPad nella barra laterale del Finder, selezionando iPad, quindi facendo clic su Generali nella parte superiore della finestra, e da qui su “Verifica aggiornamenti”; con le versioni precedenti di macOS o dai PC con Windows è possibile passare da iTunes).

L’update non compare, almeno al momento, come aggiornamento “over the air” (direttamente dal dispositiv).

Apple spiega che questo aggiornamento “include importanti risoluzioni di problemi e corregge un errore raro per cui le foto in cui si verificavano danni al database potevano ricomparire nella libreria di Foto anche se erano state eliminate” (ne abbiamo parlato qui).

Non è chiaro perché Apple abbia rilasciato una versione aggiornata dell’update a iPadOS 17.5.1 ma probabilmente è necessario per correggere qualche bug minore.