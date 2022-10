Apple Fitness Plus per iPhone arriva il 24 ottobre

Apple Fitness+ arriva iPhone tra pochi giorni: il 24 ottobre, per la precisione, e da quel momento in poi si potrà accedere al servizio anche senza avere un Apple Watch. E’ infatti questa una delle novità più importanti per gli abbonati e che sarà fruibile a partire da iOS 16.1, ovvero la prossima versione del sistema operativo che la renderà per l’appunto disponibile anche in Italia.

E la cantante Taylor Swift è in prima linea per celebrare l’evento con la propria musica disponibile in alcuni allenamenti, grazie alla serie Artist Spotlight che include brani del suo nuovo album Midnights.

Apple Fitness+, lo ricordiamo, è disponibile su iPhone, iPad e Apple TV fin dal suo lancio (2020) ma ha sempre richiesto un Apple Watch per il monitoraggio dei movimenti e dell’attività degli utenti. Apple tuttavia intende espandere il servizio a una più vasta platea sicché tra pochi giorni ci si potrà abbonare anche senza dover acquistare uno dei suoi smartwatch.

Insieme alla data di lancio, Apple ha annunciato una serie di nuove offerte speciali realizzate in collaborazione con SilverSneakers, Target, UnitedHealthcare e Mobile Health. Ad esempio l’offerta speciale di Target c’è una prova gratuita di quattro mesi del servizio, mentre con SilverSneakers e UnitedHealthcare l’abbonamento Fitness+ viene incluso senza costi aggiuntivi; Mobile Health invece offrirà l’abbonamento per il benessere dei suoi dipendenti, che potranno perfino ottenere un Apple Watch mantenendosi attivi.

Tra le novità c’è anche un nuovo programma di allenamento chiamato Yoga for Every Runner che, sotto la guida del maratoneta Scott Jurek e con la partecipazione di Jessica Skye di Apple, mira a migliorare la postura, l’equilibrio e la mobilità con esercizi di dieci minuti ciascuno.

Apple Fitness+, lo ricordiamo, costa 9,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno ed è incluso anche nel pacchetto Apple One. Oltre ai brani di Taylor Swift in arrivo, ricordiamo che nel servizio ci sono già le musiche di BTS, Abba e Queen.