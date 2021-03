Videocamera di sorveglianza domestica Hiseeu WHD702A in sconto con codice: 56,47 euro

Se volete tenere d’occhio un’area all’esterno della casa o una stanza della stessa con una videocamera potente ed economica, comprate Hiseeu WHD702A visto che al momento grazie ad un codice si compra in sconto su Gearbest a 56,47 euro.

Questa videocamera si fissa a parete (in confezione c’è tutto: tasselli, viti e cacciavite, oltre al caricatore da 12V 1A) e registra su microSD (da comprare a parte, supporto massimo 64 GB di capacità), da inserire all’interno smontando parte della videocamera, il che vuol dire che non sarà facile toglierla nel caso in cui qualcuno cercasse di manometterla.

Si controlla in remoto grazie al collegamento ad Internet tramite WiFi, al quale mantiene la connessione attraverso una potente antenna esterna lunga 10 centimetri, oppure via Ethernet per chi preferisse il collegamento via cavo, certamente migliore per quanto riguarda la velocità di trasmissione. Si può usare l’app iCSee disponibile su App Store per iPhone e iPad e sul Play Store per i dispositivi Android, oppure tramite accesso via browser su Mac e Windows.

Registra video in Full HD a 1080p ed è dotata di zoom 5x per poter stringere l’inquadratura su un particolare. La testa è orientabile di 320 gradi sull’asse orizzontale e di 90° su quello verticale, perciò qualora la lente grandangolare da 125° non dovesse riuscire ad inquadrare tutta l’area interassata, dal telefono o dal PC sarà comunque possibile spostare l’inquadratura per dare un’occhiata a più ampio raggio. I file sono registrati con lo standard di compressione video H.265 che, rispetto all’H.264, occupa la metà dello spazio, registra con maggiore qualità, bitrate più basso e offre una velocità di trasmissione maggiore.

Registra anche al buio perché è dotata di sensori ad infrarosso con visibilità fino a 10 metri di distanza e c’è l’autofocus per mettere a fuoco un eventuale soggetto in movimento, che viene riconosciuto da alcuni sensori. A tale scopo può anche avvisare l’utente con una notifica sullo smartphone ogni qual volta ne rileva uno. Incorpora un microfono e un altoparlante per consentire la comunicazione audio a due vie, molto utile per parlare con chi si trova nelle vicinanze. E’ certificata IP66, quindi si può usare tranquillamente anche all’aperto perché resiste sia alla polvere che alla pioggia.

Il prezzo della videocamera Hiseeu WHD702A è di 75,91 euro ma al momento la comprate in sconto del 25% su Gearbest: basta inserire il codice HISEEUWHD702A nel carrello e la pagate 56,47 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.