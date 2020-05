Videoconferenze comode con WFY101, il supporto per smartphone e tablet fino a 11″

Con il proseguo del telelavoro, delle videoconferenze e delle lezioni scolastiche online un accessorio come WFY101 può davvero fare la differenza. Si tratta di un solido supporto per smartphone e tablet con schermo fino a 11″ che permette di sostenerli a mezz’aria sia in posizione verticale, sia in quella orizzontale, con la possibilità di inclinare anche lo schermo in base al contesto nel quale lo si sta utilizzando.

Il primo punto di forza di questa soluzione sta nella solidità dell’intera struttura. Il fondo è rinforzato da alcune piastre in acciaio – si legge nella scheda tecnica – che aumentano sì il peso complessivo del supporto ma allo stesso tempo garantiscono una migliore stabilità soprattutto quando lo si usa a pieno carico, magari proprio con un iPad Pro con schermo da 11″.

L’altra stabilità di questo supporto è data dalla presenza di una copertura in silicone su tutta la superficie sul quale viene appoggiato il dispositivo. Così, anche con quelli con il dorso in alluminio che vi vengono appoggiati senza alcuna custodia protettiva, si avrà una maggiore sicurezza grazie dall’aderenza data dal contatto con questo particolare rivestimento.

Altra importante caratteristica di WFY101 sta nella possibilità di inclinare la piastra a sostegno del dispositivo in modo tale da adattare la visione dello schermo alla postazione in uso. Si può cioè perfezionare l’angolo di visualizzazione del display sulla scrivania, magari per seguire una lezione e al contempo prendere appunti; oppure si può agevolmente posizionare il dispositivo su un tavolo per seguire una riunione in videoconferenza, o magari sul porta-vivande nel bracciolo del divano per seguire una puntata della serie TV preferita.

Oltre ad inclinare il supporto, WFY101 consente anche di sollevare il dispositivo grazie all’estensione del braccio centrale, anche qui per adattare al meglio l’uso del dispositivo con questo accessorio. Al termine del suo utilizzo poi WFY101 può essere ripiegato per essere riposto e trasportato facilmente in una tasca o in una borsa. Tra l’altro la base di appoggio ha anche una generosa apertura che consente di collegare un cavo di ricarica ed utilizzare così il supporto per diverse ore consecutive senza rischiare di esaurire l’energia della batteria proprio sul più bello.

Per chi volesse acquistarlo, al momento si può comprare in offerta su Gearbest a poco più di 9 euro. E’ disponibile in tre diverse colorazioni: nero, bianco e rosa. Quest’ultimo differisce dai precedenti per via della presenza di un piccolo specchio che consente di usare il supporto anche come specchietto di emergenza per truccarsi a casa o in mobilità.

Vi ricordiamo che l’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.