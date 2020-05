Horizon Chase Turbo, il miglior gioco di corse arcade sfreccia su Mac e PC

In questi giorni di quarantena forzata, che si spera volgeranno presto alla fine, i videogiocatori non perderanno occasione di riscoprire titoli rilasciati già da qualche mese, ma che la frenetica vita di tutti i giorni ha fatto passare inosservati. Oggi vi parliamo di Horizon Chase Turbo, semplicemente il miglior gioco di corse arcade. Se vi mancano le serate con gli amici passate in sala giochi, con i vecchi e cari cabinati da bar, non potete mancare l’appuntamento con il titolo Aquiris. Peraltro, di recente è stato pure rilasciato il pacchetto di aggiornamento Summer Vibes.

Horizon Chase non è certamente un nome nuovo a tutti i giocatori Apple, considerando che su App Store è disponibile da tempo Horizon Chase, che si scarica gratis, ma che costa appena 3,49 euro come unico acquisto IAP, e che vi consigliamo di scaricare se non lo avete mai fatto. La versione Turbo del titolo è appositamente sviluppata per Mac, oltre che per PC e, più di recente, rilasciata anche su Nintendo Switch. Per inquadrare subito il titolo, si tratta di un gioco di corse di natura prettamente arcade, che potrebbe essere descritto come un OutRun che incontra Ridge Racer.

Horizon Chase Turbo è semplicemente spettacolare, in tutti i suoi reparti. Dalla grafica al sonoro, dalla giocabilità ai contenuti. E’ una vera e propria manna dal cielo per chi ama i titoli di corsa arcade, lontani dal realismo dei giorni nostri, ma che non teme assolutamente rivali quanto a divertimento.

Il titolo, anche su Mac e console, mantiene la stessa grafica cartoon già apprezzata su iPhone e iPad. Colori saturi e forme geometriche ben marcate danno vita ad un comparto grafico meraviglioso per chi ama il genere quasi cartoon. Sin dalla prima schermata di gioco l’utente si sentirà in sala giochi, e verrà accolto da un’esperienza arcade totale. I contenuti offerti da questa versione di gioco per Mac e console sono tantissimi: dalla modalità Campagna, ai vari tornei, per passare all’area giochi, dove ci saranno sfide temporali per competere nelle classifiche mondiali.

La giocabilità del prodotto, così come tutti gli altri comparti, è tra i punti forti del titolo. Il gameplay è super rapido, il senso di velocità ai massimi livelli, e in gara non ci sarà spazio per alcuna distrazione. Le curve si affrontano alla massima velocità, dovendo alzare il piede dell’acceleratore il meno possibile. Il livello di sfida è calibrato alla perfezione, e anche la modalità singolo giocatore darà del filo da torcere a chiunque. Classificarsi al primo posto in ogni gara non sarà affatto semplice, e anche in questo il titolo richiama gli arcade game di una volta, non troppo permissivi, e con un livello di sfida più alto della media odierna. Niente di frustrante comunque, anche se Horizon Chase Turbo impegnerà anche gli hardcore gamer più accaniti.

Già, perché per superare il titolo al 100% non sarà sufficiente classificarsi sul gradino più alto del podio. Sparse per ogni circuito ci saranno delle bandiere da raccogliere, e solo queste potranno assegnare il Super Trofeo in ciascun circuito, che consentirà di completare l’area al 100%.

Per poter avere la meglio in ciascuna gara sarà anche importante raccogliere Nitro e taniche di gasolio sparse per il circuito. La Nitro consentirà delle forti accelerazioni in pista, mentre il gasolio consentirà di tagliare il traguardo senza correre il rischio di rimanere all’asciutto. Horizon Chase Turbo impone al giocatore, almeno nei livelli più avanzati, di memorizzare al meglio la pista, così da poter affrontare al meglio le curve, lasciando l’acceleratore il meno possibile: solo così si riuscirà a tagliare per primi il traguardo.

I contenuti di gioco sono tantissime, così come tantissime sono le piste da affrontare, le macchine da sbloccare, e gli aggiornamenti a queste ultime. Già, perché completare le gare al 100% non sarà solo motivo di onore personale, ma consentirà anche di sbloccare pezzi aggiuntivi per migliorare le vetture già sbloccate: toccherà al giocatore, con un pizzico di strategia, scegliere cosa potenziare tra nitro, manovrabilità, accelerazione e velocità di punta.

Non c’è nulla in Horizon Chase Turbo che possa essere contestato. Nulla. Il livello di sfida è appagante, la grafica una goduria per gli occhi, il versante sonoro una perfetta spinta alla guida e i contenuti sono talmente tanti e vari che non vi faranno abbandonare il gioco nemmeno dopo ore e ore passate a imparare a memoria i circuiti. In totale, nella sola modalità campagna ci saranno 12 coppe, 48 città, 109 piste, 31 auto sbloccabili e 12 potenziamenti: provare a sbloccare tutto quel che il gioco offre vi porterà via parecchie ore.

Più di recente, poi, il team di sviluppo ha rilasciato l’aggiornamento Summer Vibes, disponibile come pack aggiuntivo al costo di 1,99 euro. Il pack ci ricorda che a breve sarà estate, e così chiederà al giocatore di indossare gli occhiali da sole ed esplorare ogni chilometro, da costa a costa, mentre si è al volante della spider più leggendaria delle sale giochi, con 5 skin da sbloccare sui 12 nuovi circuiti aggiuntivi.

Con tutti questi contenuti Horizon Chase Turbo non corre il rischio di diventare ripetitivo: ogni tracciato, peraltro, è reso diversi dal precedente e dal successivo grazie a mille particolari differenti, che possono essere oggetti scenici, così come tipologie di pavimentazione stradale, tra prati e deserti.

La verità è che Horizon Chase Turbo è semplicemente tra i miglior giochi di corse arcade mai creati, che i fan del genere non potranno che scaricare. La modalità multigiocatore in locale, poi, non fa altro che essere un ulteriore motivo per il download: fino a 4 giocatori sullo stesso potranno gareggiare in tutte le diverse modalità di gioco, inclusa la campagna principale. Anche in questo Horizon Chase Turbo strizza l’occhio ai classici arcade di una volta, quando il multiplayer locale era la norma, quando il divertimento in compagnia non passava per i canali di internet.

Horizon Chase Turbo costa su Mac e PC 16,79 euro, ma è disponibile anche una demo gratuita che vi farà innamorare del titolo. Il consiglio è quello di acquistare anche il pack aggiuntivo Summer Vibes a 1,99 euro. E non dimenticate di scaricare anche il pack gratuito Rookie, una sorta di modalità facile per introdurvi alle piste più complesse. Gli stessi contenuti sono disponibili anche per Nintendo Switch, Xbox One e PS4.