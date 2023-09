Visto a IFA 2023, Roborock annuncia tre nuovi robot aspirapolvere e non solo

Roborock ha annunciato a IFA 2023 di Berlino, conclusasi da pochi giorni, l’arrivo di tre n nuovi robot aspirapolvere per una casa sempre più smart. Non solo, l’occasione ha permesso alla società di lanciarsi nel mondo delle lavatrici.

Q5 Pro e il Q8 Max si uniscono alla serie Q come le nuove offerte di robot aspirapolvere di fascia media di Roborock, mentre Dyad Pro Combo è l’ultimo aspirapolvere convertibile che pulisce sia i liquidi che le macchie a secco.

Q5 Pro e Q8 Max

Il Q5 Pro è l’ultima opzione di fascia bassa per la serie Q dell’azienda, mentre il Q8 Max (in alto) offre funzionalità avanzate come la tecnologia di evitamento degli ostacoli.

Il Q5 Pro e il Q8 Max sono dotati del sistema di spazzole DuoRoller, che garantisce meno grovigli di capelli e una rimozione dei capelli dal tappeto superiore del 20%. Abbinata a una potenza di aspirazione di 5.500Pa, gli utenti possono sperimentare la rimozione di sporco, capelli, polvere e peli di animali su tutti i tipi di pavimento.

Q5 Pro e il Q8 Max offrono una navigazione basata su LiDAR, che crea facilmente una mappa dettagliata dell’ambiente circostante, rendendo il robot facile da controllare con l’app Roborock. Le funzionalità dell’app, come suggerimenti intelligenti per le zone No-Go, pulizia rapida e pulizia lungo le direzioni pre determinate migliorano l’efficienza di pulizia e permettono all’utente di risparmiare tempo.

Il Q8 Max è dotato anche del sistema Reactive Tech Obstacle Avoidance che consente al robot di girare attorno ai comuni ostacoli domestici.

Dyad Pro Combo

Dyad Pro Combo è un aspirapolvere a umido-secco con la possibilità di convertirsi in un aspirapolvere portatile, utilizzando quattro accessori aggiuntivi. Questa combinazione consente agli utenti di pulire in diversi scenari.

Dyad Pro Combo vanta una potenza di aspirazione di 17.000Pa con la capacità di pulire a una distanza di soli 1 mm dagli angoli.

Dyad Pro Combo pulisce automaticamente le spazzole dei rulli e le asciuga con aria calda a 50℃. Con un tempo di funzionamento fino a 43 minuti quando utilizzato come aspirapolvere a umido-secco e 60 minuti come aspirapolvere portatile, Dyad Pro Combo è progettato per un uso prolungato sia a breve che a lungo termine.

Lavatrice Roborock

Zeo On

Zeo On è la lavatrice asciugatrice all-in-one con la prima tecnologia di asciugatura Zeo-cycle al mondo. Combina lavaggio e asciugatura in un unico dispositivo, alimentato da un motore DD più silenzioso e a risparmio energetico. Può lavare efficientemente 10 kg e asciugare panni fino a 6 kg.

Ispirata alla zeolite naturale, Zeo-cycle è in grado di assorbire l’umidità che misura 288.000 m2 senza calore, equivalente a 41.143 volte la propria area.

Offre un sistema di auto pulizia Roborock LintClear che raccoglie e rimuove automaticamente i pelucchi senza la necessità di pulire manualmente il filtro.

Prezzi e disponibilità

Q5 Pro, Q8 Max e il Dyad Pro Combo saranno disponibili per l’acquisto su Amazon a partire da ottobre. Al momento sono noti i prezzi USA: Q5 Pro ha un prezzo di partenza di 429,99 dollari, il Q8 Max di 599,99 dollari e il Dyad Pro Combo di 659,99 dollari.

Ulteriori informazioni sulla disponibilità di Zeo One saranno annunciate in futuro.

Per tutte le presentazioni andate in onda all’IFA 2023 di Berlino il link da seguire è direttamente questo.