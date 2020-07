VMware, un bug di macOS 10.15.6 manda in crash i virtualizzatori

Apple ha rilasciato l’aggiornamento macOS 10.15.6 il 15 luglio e, dai giorni immediatamente successivi a questa data, diversi utenti lamentano frequenti blocchi con i programmi di virtualizzazione: ora un ingegnere di VMware conferma l’esistenza di un bug in macOS 10.15.6 Catalina che provoca il crash dei virtualizzatori.

L’ingegnere riferisce di un problema nella componente Sandbox che a sua volta causa problemi nella gestione della memoria del kernel. Ricordiamo che la Sandbox è un sistema di protezione di sistema che limita l’accesso delle app alla risorse hardware del computer, tra cui anche la memoria.

L’ingegnere di VMware, oltre a confermare l’esistenza del bug in macOS 10.15.6 Catalina, dichiara di aver fornito ad Apple un report dettagliato del problema e anche le indicazioni per riprodurre il problema. A suo dire questi dati renderanno più agevole agli ingegneri di Cupertino il riconoscimento del problema e la preparazione di una soluzione. In breve il programmatore è convinto che il problema non dipende da VirtualBox, VMware Fusion, Parallels o da altri software di virtualizzazione e che solo Apple può porvi rimedio.

Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se il problema interessa anche macOS Big Sur, la prossima versione del sistema operativo per computer Apple che la multinazionale ha distribuito in versione beta agli sviluppatori e anche ai beta tester pubblici.

In attesa di una soluzione da Cupertino lo stesso ingegnere di VMware che ha segnalato il bug di macOS 10.15.6 offre anche una serie di consigli agli utenti Mac che utilizzano spesso i virtualizzatori. In primo luogo chi non ha ancora installato questo aggiornamento dovrebbe evitare di farlo, in secondo luogo quando le macchine virtuali non sono in uso dovrebbero essere spente, infine consiglia anche di riavviare il computer quante più volte possibile.

