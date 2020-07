Il presunto schermo di iPhone 12 5,4 pollici appare in rete

Il pannello che costituirà lo schermo di iPhone 12 versione da 5,4 pollici, o la componente presunta tale, viene mostrata in una nuova fotografia apparsa nelle scorse ore su Weibo, una della piattaforme social più gettonate in Cina. Il display sembra sia stato fotografato all’interno di un raccoglitore, circondato tutto intorno da altri schermi identici, presumibilmente un sistema impiegato per lo stoccaggio e l’impiego sulle linee di produzione, in attesa che la componente venga installata all’interno degli chassis dei nuovi terminali Apple attesi questo autunno.

I dettagli più interessanti riguardano lo spessore dei bordi e anche le dimensioni del notch, l’intaglio nella parte superiore al centro che a partire da iPhone X ospita speaker e sensori per il funzionamento di Face ID. I bordi che corrono tutto intorno al display sembrano più sottili di quanto visto finora, lasciando così ipotizzare che Apple ridurrà cornici e bordi sui terminali in arrivo. Invece secondo altri risulta impossibile prevedere ora questi dettagli, perché lo spessore reale delle cornici risulterà visibile solo quando il pannello display verrà installato negli chassis.

Per quanto riguarda il notch, il presunto schermo di iPhone 12 da 5,4 pollici sembra mostrare dimensioni identiche a quelle viste finora su iPhone X e poi sui modelli serie iPhone XS e XR e iPhone 11. Ma su questo dettaglio anche le anticipazioni emerse finora non concordano: alcuni schemi e mockup presentano infatti un notch sensibilmente più corto, che Apple sembra realizzerà modificando la disposizione delle componenti e anche spostando lo speaker superiore nella cornice invece che nel notch.

In altri schemi tecnici e modelli non funzionanti, solitamente realizzati dai costruttori di cover e accessori per prepararsi al lancio, il notch degli iPhone 12 è rappresentato identico a quello attuale. Le fotografie che riportiamo in questo articolo del presunto schermo di iPhone 12 da 5,4 pollici sono apparse prima su Weibo, poi su Twitter e anche riportate anche su Slashleaks dove però sono state rimosse poco dopo. Prima della pubblicazione le immagini sono state ritoccate per eliminare i riflessi dal display, per rimuovere il volto del fotografo e altri dettagli che permettessero di identificare l’origine della componente.

Questo autunno sono attesi quattro modelli: oltre a iPhone 12 5,4”, con dimensioni tra iPhone SE e iPhone SE 2020, anche un modello da 6,1” entrambi con doppia fotocamera. A questi si affiancheranno iPhone 12 Pro da 6,1” e iPhone 12 Pro Max da 6,7” con tripla fotocamera e sensore LiDAR.

Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 12 di quest’anno è riassunto in questo articolo di macitynet. Per tutti gli articoli che parlano di iPhone e Android si parte dai rispettivi collegamenti.