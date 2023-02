Sconto sulla tastiera Logitech Mechanical Mini, solo 131€ (invece che 160€)

Se volete passare ad un livello superiore nel campo della scrittura c’è l’occasione per voi: la tastiera Logitech Mechanical Mini in sconto: 131 euro invece che 159,99 euro.

Questa tastiera rappresenta il sogno di programmatori, chi passa molto tempo sul Mac e chi deve digitale lunghe sequenze di caratteri. Come dice il nome è una tastiera meccanica e come tutte le tastiere meccaniche punta ad offrire una perfetta risposta al pressione dei tasti.

Utilizza tasti meccanici di ultima generazione Tactile Quiet, in grado di rendere questi nuovi dispositivi Logitech i più silenziosi in assoluto, pur mantenendo un’eccellente sensazione di digitazione meccanica. I tasti sono a profilo basso con un layout ergonomico. In più si illuminano nel momento in cui le mani si avvicinano alla tastiera wireless e si regolano automaticamente in base alle diverse condizioni di luce.

Tra le caratteristiche segnaliamo

Tasti personalizzabili per un lavoro più efficiente con opzione Flow per controllare più PC o dispositivi e altro con Logi Options+

Multidispositivo, multi-OS compatibile con tutti i principali sistemi operativi tra cui MacOs e iPadOs

Abbinabile fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth Low Energy o ricevitore Logi Bolt incluso(2)

Ricarica rapida USB C

Fno a 15 giorni di autonomia con una carica completa o fino a 10 mesi con la retroilluminazione spenta

Da notare che la tastiera progettata per chi non ha necessità specifiche di scrittura di testo, ha un layout internazionale. Manca quindi delle lettere accentate

Il prezzo della tastiera sarebbe 160€. Oggi la comprate in sconto pagandola solo 131,59€