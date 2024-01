Volkswagen integra ChatGPT nelle sue vetture

Nell’ambito del CES 2024 di Las Vegas, la fiera dell’elettronica che quest’annno si svolge dal 9 al 12 gennaio, Volkswagen ha presentato le prime vetture in cui il chatbot basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT è integrato nel suo assistente vocale IDA.

La casa automobilistica riferisce che in futuro, i clienti avranno accesso senza soluzione di continuità al database di intelligenza artificiale in costante crescita di tutti i modelli Volkswagen dotati dell’assistente vocale IDA e avranno a disposizione contenuti di ricerca che verranno letti dall’auto durante la guida.

Cerence Chat Pro – sviluppato dal partner Cerence – è la base della nuova funzione, e promette un’integrazione ChatGPT “unica e intelligente” di tipo automobilistico. Volkswagen soffrirà Chat GPT come funzionalità standard a partire dal secondo trimestre del 2024 in molti modelli di produzione.

Il chatbot è offerto in combinazione con l’infotainment di ultima generazione nei modelli ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, nonché nella nuova Tiguan, nella nuova Passat e nella nuova Golf, che sarà svelata nelle prossime settimane.

Attraverso Cerence Chat Pro, l’integrazione di ChatGPT nel backend dell’assistente vocale offre una serie di funzionalità che vanno ben oltre il precedente controllo vocale.

L’assistente vocale IDA può essere utilizzato, ad esempio, per controllare l’infotainment, la navigazione e l’aria condizionata o per rispondere a domande di cultura generale. In futuro, l’intelligenza artificiale dovrebbe fornire ulteriori informazioni in risposta a domande che vanno oltre tutto ciò come parte delle sue capacità in continua espansione.

Secondo il produttore, queste funzionalità possono essere utili a molti livelli durante un viaggio in auto: arricchire le conversazioni, chiarire le domande, interagire con un linguaggio intuitivo, ricevere informazioni specifiche sulla vettura e altro ancora, semplicemente a mani libere.

Per chi è al volante non cambia nulla. Non c’è bisogno di creare un nuovo account, installare una nuova app o attivare ChatGPT: l’assistente vocale si attiva dicendo “Ciao IDA” o premendo il pulsante sul volante. IDA assegna automaticamente la priorità

all’esecuzione di una funzione del veicolo, alla ricerca di una destinazione o alla regolazione della temperatura. Se la richiesta non può essere soddisfatta dal sistema Volkswagen, questa viene inoltrata in forma anonima all’intelligenza artificiale e risponde la familiare voce dell’assistente.

Il produttore afferma che ChatGPT non ottiene l’accesso a nessun dato del veicolo. Le domande e le risposte vengono cancellate immediatamente per garantire il massimo livello possibile di protezione dei dati. Cerence Chat Pro, che sfrutta una moltitudine di fonti, tra cui ChatGPT, per consentire a IDA di fornire risposte accurate e pertinenti a quasi tutte le domande immaginabili. La funzione dà inoltre priorità alla sicurezza e all’integrazione con le varie funzionalità di IDA.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.