Apple aumenta le forniture di schermi mini LED per le novità 2022

Apple starebbe aumentando la produzione di chip mini-LED, anche portando nuovi produttori nella sua catena di approvvigionamento, così da soddisfare la domanda di nuovi dispositivi nel 2022.

A riferirlo è il DigiTimes, che ricorda anche come Apple ha ampliato l’uso della tecnologia mini-LED negli ultimi tre anni e attualmente offre tre dispositivi dotati di display mini-LED: il display Pro XDR, l’iPad Pro da 12,9 pollici e il MacBook Pro di fascia alta. La società dovrebbe avere diversi nuovi dispositivi con display mini-LED in cantiere per il lancio quest’anno, inclusi iPad Pro da 11 pollici, iMac Pro da 27 pollici, MacBook Air riprogettato e, probabilmente, anche nuovi display esterni.

Epistar di Taiwan è attualmente il principale fornitore di chip mini-LED di Apple, ma il numero crescente di dispositivi con display mini-LED dell’azienda l’ha costretta a cercare ulteriori fornitori. Citando fonti del settore, DigiTimes afferma che la cinese Sanan Optoelectronics sta notevolmente sottoquotando i prezzi degli attuali fornitori di Apple e ora ha ottenuto la certificazione per fornire all’azienda chip per display retroilluminati mini-LED.

La domanda di Apple per la tecnologia dei display mini-LED dovrebbe “aumentare in modo significativo nel 2022”, secondo la fonte, probabilmente per via del continuo successo dei modelli MacBook Pro di fascia alta e del lancio di nuovi dispositivi. Per soddisfare la crescente domanda di Apple, Epistar starebbe espandendo i suoi impianti di produzione in Cina per aumentare la produzione a partire dal secondo trimestre del 2022, con Sanan Optoelectronics che potrebbe iniziare le spedizioni nello stesso periodo.

La tecnologia dei display mini-LED, che Apple marchia come display “Liquid Retina XDR”, può offrire neri più profondi e più scuri, con un contrasto generale migliore, anche se, a differenza dei display OLED, possono soffrire di un fenomeno chiamato “blooming”, che si manifesta con retroilluminazione irregolare. I display ‌Mini-LED‌ possono anche mostrare colori più luminosi e ricchi e offrire vantaggi aggiuntivi come design più sottili, migliore efficienza energetica e minor rischio di burn-in o degrado generale.