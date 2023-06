Volvo Trucks, l’elettrico super da 74 tonnellate

Volvo Trucks ha consegnato un veicolo elettrico per il trasporto pesante a un autotrasportatore a Göteborg, Svezia. Il camion può gestire un peso totale di 74 tonnellate.

Sempre più autotrasportatori stanno iniziando a investire in camion elettrici, anche per il trasporto pesante. Mattson Åkeri a Göteborg, in Svezia, è uno di loro e l’azienda ha acquistato tre veicoli elettrici pesanti Volvo FH.

Nelle ultime settimane sono in corso i test su uno dei veicoli nel traffico di container nella zona portuale di Arendal a Göteborg. Il test è un progetto chiamato HCT (High-Capacity Transport). Il camion con due rimorchi è lungo 32 m e può gestire un peso complessivo di 74 tonnellate.

Il veicolo elettrico in fase di test è un Volvo FH Electric 6X4 ed è caricato con elettricità sostenibile ai due caricabatterie veloci da 180 kW che Mattsson Åkeri ha installato nel deposito dell’azienda in Arendal. A lungo termine, il camion funzionerà anche tra Göteborg e la città di Borås, a 70 km da Göteborg.

Da quando Volvo Trucks ha iniziato la produzione di veicoli elettrici nel 2019, ha venduto quasi 5.000 camion elettrici in 40 Paesi in tutto il mondo. Oggi l’azienda offre un’ampia gamma di prodotti del settore con sei modelli elettrici in serie che soddisfano una parte consistente di esigenze di trasporto in città e tra le città. A livello globale, Volvo Trucks ha fissato l’obiettivo che la metà di tutti i veicoli venduti sia elettrica entro il 2030.

High-Capacity Transports

High-Capacity Transports (HCT) permette di aumentare la lunghezza e/o il peso lordo del veicolo, consentendo il trasporto di un carico maggiore per veicolo. L’HCT può essere applicato su tutti i tipi di trasmissione. L’idea è che il progetto contribuisca a ridurre i costi di trasporto, l’impatto ambientale, la sicurezza del traffico, l’usura della strada e i costi di manutenzione. In Europa esistono numerosi progetti HCT in corso e in programmazione. Un esempio è la Finlandia, dove è consentito guidare con 76 tonnellate di peso totale e 34,5m di combinazioni di camion sulla maggior parte delle strade. Un altro è la Svezia, dove è consentito guidare 74 tonnellate (rete stradale BK4) e testare, con il permesso delle autorità, combinazioni di camion fino a 34,5m e 100 tonnellate su una rete stradale definita.

