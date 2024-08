VPN a pagamento o gratuita? 10 motivi per cui è meglio pagare

Pubblicità

Nell’era digitale in cui viviamo, la privacy e la sicurezza online sono diventate preoccupazioni fondamentali. Le Virtual Private Network (VPN) offrono una soluzione, ma sorge spesso la domanda: è meglio optare per una VPN gratuita o investire in un servizio a pagamento?

Ecco 10 motivi convincenti per cui una VPN a pagamento è generalmente la scelta migliore per tutti.

1. Protezione dei dati personali

Uno degli aspetti più critici e spesso trascurati delle VPN gratuite è il loro modello di business basato sui dati degli utenti. Mentre queste VPN si presentano come “gratuite”, in realtà si “pagano” attraverso la raccolta e la monetizzazione dei dati personali degli utenti. Ecco perché questo è un problema serio:

Raccolta dati: Le VPN gratuite possono registrare informazioni sulle tue abitudini di navigazione, sui siti che visiti, e persino sui tuoi dati personali.

Vendita di dati: Queste informazioni vengono spesso vendute a inserzionisti terzi o broker di dati, compromettendo direttamente la tua privacy – l’esatto opposto di ciò che una VPN dovrebbe fare.

Rischio di sicurezza: In casi estremi, alcune VPN gratuite sono state accusate di installare malware o di utilizzare la larghezza di banda degli utenti per attività illecite.

Mancanza di trasparenza: Molte VPN gratuite hanno politiche sulla privacy vaghe o difficili da comprendere, nascondendo le loro pratiche di raccolta dati.

Al contrario, le VPN a pagamento hanno un chiaro modello di business basato sugli abbonamenti. Non hanno bisogno di monetizzare i tuoi dati, e la loro reputazione (e quindi il loro business) dipende dalla loro capacità di mantenere la tua privacy.

Molte VPN a pagamento si sottopongono regolarmente a audit indipendenti per verificare le loro politiche di no-log, offrendo una garanzia tangibile della loro affidabilità.

Investire in una VPN a pagamento significa quindi non solo proteggersi dalle minacce esterne, ma anche assicurarsi che il proprio provider VPN non sia esso stesso una minaccia per la privacy.

2. Maggiore sicurezza

Le VPN a pagamento investono significativamente di più in infrastrutture di sicurezza avanzate. Questo si traduce in protocolli di crittografia più robusti, come AES-256, che è considerato lo standard per la sicurezza militare. Inoltre, queste VPN aggiornano regolarmente i loro sistemi per contrastare le minacce emergenti.

Le VPN gratuite, al contrario, spesso utilizzano protocolli obsoleti o meno sicuri, lasciando potenziali vulnerabilità che hacker esperti potrebbero sfruttare.

3. Nessuna pubblicità

Le VPN gratuite devono generare entrate in qualche modo, e spesso lo fanno attraverso la pubblicità. Questo non solo può essere fastidioso, ma può anche compromettere la tua privacy. Gli annunci mirati richiedono il tracciamento delle tue attività online, contraddicendo lo scopo stesso di utilizzare una VPN.

Le VPN a pagamento eliminano completamente questo problema, offrendo un’esperienza di navigazione pulita e rispettosa della privacy, senza il rischio di tracciamento pubblicitario.

4. Velocità superiore

La velocità è un fattore critico nell’uso di una VPN. I servizi a pagamento investono in server ad alte prestazioni e in una larghezza di banda superiore. Questo si traduce in connessioni più veloci e stabili, particolarmente importanti per attività come lo streaming, il gaming online o le videoconferenze.

Le VPN gratuite, con risorse limitate e server sovraffollati, spesso offrono velocità significativamente inferiori, che possono rendere frustrante l’esperienza di navigazione.

5. Più server e località

Una rete più ampia di server in diverse località offre numerosi vantaggi. Con una VPN a pagamento, avrai accesso a server in decine, se non centinaia, di paesi. Questo non solo ti permette di aggirare più facilmente le restrizioni geografiche sui contenuti, ma offre anche una maggiore flessibilità nella scelta del server più veloce o più adatto alle tue esigenze.

Le VPN gratuite tipicamente offrono una selezione molto limitata di server, riducendo significativamente le tue opzioni.

6. Nessun limite di dati

La maggior parte delle VPN gratuite impone limiti sul traffico dati, spesso così restrittivi da renderle inutilizzabili per attività quotidiane come lo streaming video o il download di file di grandi dimensioni.

Le VPN a pagamento, invece, offrono generalmente banda illimitata. Questo significa che puoi utilizzare la VPN quanto vuoi, per qualsiasi attività, senza preoccuparti di raggiungere un limite di dati e trovarti improvvisamente senza protezione.

7. Supporto clienti

Il supporto tecnico può fare la differenza tra una buona e una cattiva esperienza VPN. I servizi a pagamento forniscono generalmente un supporto clienti dedicato, disponibile 24/7 attraverso vari canali come chat dal vivo, email e telefono. Questo è essenziale quando si incontrano problemi di configurazione o altri problemi tecnici.

Le VPN gratuite, al contrario, offrono un supporto minimo o inesistente, lasciando gli utenti a risolvere i problemi da soli.

8. Funzionalità avanzate

Le VPN a pagamento offrono una serie di funzionalità avanzate che migliorano significativamente la sicurezza e la flessibilità:

– Split tunneling: permette di scegliere quali app utilizzano la VPN e quali no.

– Kill switch: disconnette automaticamente internet se la VPN cade, prevenendo fughe di dati.

– Cambio server automatico: passa a un nuovo server se quello attuale diventa lento o non disponibile.

– Protezione DNS: previene le perdite DNS che potrebbero rivelare la tua attività online.

Queste funzionalità sono raramente disponibili nelle versioni gratuite.

10. Compatibilità con più dispositivi

Nel mondo moderno, la maggior parte delle persone utilizza più dispositivi quotidianamente. Le VPN a pagamento permettono generalmente di proteggere simultaneamente più dispositivi (spesso da 5 a 10) con un solo abbonamento. Questo significa che puoi proteggere il tuo smartphone, tablet, laptop e persino la smart TV con un unico account.

Le VPN gratuite solitamente limitano la protezione a un singolo dispositivo o richiedono connessioni separate per ogni dispositivo.

11. Affidabilità a lungo termine

Le aziende che offrono servizi VPN a pagamento hanno un modello di business sostenibile che garantisce la continuità del servizio. Investono costantemente in miglioramenti tecnologici, espansione della rete e sicurezza.

Le VPN gratuite, al contrario, potrebbero chiudere improvvisamente o cambiare modello di business, lasciando gli utenti senza protezione. Inoltre, le VPN a pagamento sono più propense a rispettare le normative sulla privacy e a mantenere trasparenza nelle loro operazioni.

—

In conclusione, mentre le VPN gratuite possono sembrare allettanti per il loro costo zero, i servizi a pagamento offrono un valore significativamente superiore in termini di sicurezza, prestazioni, funzionalità e tranquillità.

Investire in una VPN a pagamento è un passo importante per proteggere la propria privacy e sicurezza online in modo efficace e affidabile. Considerando i rischi crescenti nel panorama digitale, il costo di un servizio VPN di qualità è un piccolo prezzo da pagare per una protezione completa e affidabile.

L’offerta Surfshark, solo 2.69 euro al mese

Se queste 10 ragioni vi hanno convinto ed avete deciso di acquistare una VPN per godere di tutte le relative garanzie, una delle offerte più allettanti è quella di Surfshark, che offre la sua VPN attraverso un abbonamento dal costo di soli 2.69 euro al mese.

Sono disponibili anche altri abbonamenti mensili e annuali adatti ad ogni esigenza, ma sicuramente il prezzo di poco superiore ai 2 euro al mese (equivalente a 2 cappuccini) è uno dei più concorrenziali sul mercato