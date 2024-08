Soundcore Motion 300, la cassa bluetooth con bassi potenti in sconto di 15 euro su Amazon

Pubblicità

Per i vostri party all’aperto, o a bordo piscina, non c’è nulla di meglio di un altoparlante bluetooth potente, con bassi importanti e con impermeabilizzazione. Il consiglio è quello di fondarvi su questa Soundcore Motion 300, che solitamente osta quasi 80 euro, ma che grazie allo sconto Amazon oggi potete acquistare a meno di 60 euro.

Soundcore è certamente un marchio affidabile e di qualità in questo segmento di accessori. Soundcore Motion 300 propone un audio wireless ad alta risoluzione studiata per arricchire la propria esperienza musicale all’aperto anche grazie alla tecnologia SmartTune. Si tratta di un sistema adattivi, che regola direzione e orientamento del suono, garantendo un’esperienza immersiva in qualsiasi contesto.

Propone la tecnologia BassUp, che permette di generare bassi potenti anche in un design compatto: grazie ai suoi 30 W di potenza stereo e ai bassi intensi permette di godere di un suono di alta qualità ovunque, senza compromessi. Il tutto con un’ottima portatili, considerando che l’altoparlante sta praticamente in un qualsiasi zaino di piccole dimensioni.

Soundcore ha curato anche l’autonomia: Soundcore Motion 300 permette di arrivare a 13 ore di musica: praticamente un ascolto continuo per tutto il giorno senza interruzioni.

Come già anticipato, l’altoparlante è ottimizzato per uso esterno, quindi in grado di resistere alle intemperie, grazie al grado di impermeabilità IPX7.

Solitamente ha un costo di quasi 80 euro, ma attualmente è in sconto su Amazon a 73 euro. Non solo, flagrando lo sconto presente sulla pagina Amazon poco sotto al box del prezzo, la si porterà a casa per appena 58 euro. Clicca qui per acquistarla.

