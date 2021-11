WALTR 2, sconto a 6€ sull’amico che libera dai limiti sul trasferimento dei file su iPhone

Se volete avere massima libertà nella gestione della musica e dei video sull’iPhone, la soluzione la trovate su BundleHunte che offre in forte sconto WALTR 2, l’ultima versione dell’applicazione lanciata nel novembre del 2014 che ha cambiato completamente il modo di trasferire file multimediali su iPhone e iPad senza ricorrere ad iTunes o altri software proprietari di Apple.

WALTR 2 fa moltissime cose che è difficile sintetizzare in poche parole. In linea generale il, suo scopo è appunto la gestione dei file in rapporto al vostro dispositivo che potrà riceverli in piena libertà. Mettere un file sul iTunes e iPad è facilissimo; potete usare il cavo o il Wifi e il gioco è fatto.

Tra le particolarità c’è anche la tecnologia di conversione automatica dei file che vengono resi compatibili mentre li trasferisce. Questo è vero sia con i file di immagine che quelli musicali e video ma anche altre tipologie di file, come ad esempio PDF ed EPUB (audiolibri compresi) che saranno trasferiti automaticamente all’interno dell’applicazione iBooks.

Inoltre, con la nuova tecnologia ACR (Automatic Content Recognition) le informazioni mancanti di qualsiasi film, brano musicale o show televisivo trasferito su iPhone e iPad tramite WALTR2 – come ad esempio copertine, titoli, data, ecc. – vengono rintracciati automaticamente tramite Internet ed allegati nei metadati dei file.

L’app supporta anche i dispositivi non-iOS di Apple, quindi con la nuova versione del software sarà possibile sfruttare il semplice trascinamento dei brani per aggiungerli anche al primissimo iPod lanciato nell’ormai lontano 2001 (la società cita il supporto per oltre 20 modelli di iPod). Il supporto di tutte leo piattaforme anche quelle storiche è una peculiarità di portata fondamentale per chi ha vecchi dispositivi

WALTR 2 ha un occhio di riguardo anche per gli amanti delle suonerie personalizzate, oltrepassando il limite dei 30 secondi consentiti da Apple: è sufficiente trascinare un qualsiasi brano .M4R (qui vi spieghiamo come creare un file in questo particolare formato) per poterlo utilizzare come suoneria e senza alcun taglio.

Ultima ma non meno importante, la compatibilità con Apple Music: proprio come accade con la funzione di importazione dei CD con iTunes, qualsiasi MP3 e file musicale trasferito su iPhone e iPad tramite WALTR 2 viene automaticamente aggiunto alla propria libreria di Apple Music.

WALTR 2 costerebbe 40$ (circa 35 euro) ma grazie a BundleHunt lo pagate solo 6,99%$ che sono in pratica poco più di sei euro. Potete comprare sia la versione Mac che la versione Windows. Partendo da qui