Warcraft II rimasterizzato atteso per i 30 anni della saga

Questo novembre 2024 potrebbe diventare memorabile per i fan di Blizzard (Microsoft) e più precisamente della nota saga Warcraft: un fan site di World of Warcraft, WoWhead, ha segnalato l’apparizione di immagini e loghi relativi a un possibile remaster di Warcraft II: Tides of Darkness.

Le immagini sarebbero state scoperte tramite datamining sulla rete di distribuzione dei contenuti di Blizzard Entertainment. Ovviamente, magia di internet, la notizie e l’immagine sono rapidamente rimbalzate su numeros altre pagine, anche grazie a vari utenti di X

Si stanno così alimentando le voci su un annuncio ufficiale del gioco imminente, probabilmente previsto durante lo streaming per il 30° anniversario di Warcraft che andrà in onda il 13 novembre prossimo.

Per i pochi che non conoscessero il gioco, Warcraft 2: Tides of Darkness, lanciato nel 1995, rappresenta il secondo capitolo della saga di Warcraft e ha introdotto innovazioni importanti per i giochi di strategia in tempo reale. Rispetto al primo titolo della serie, Warcraft 2 permetteva ai giocatori di controllare più unità contemporaneamente, oltre ad aver avuto il merito di introdurre il “Fog of War”, una meccanica che limita la visibilità delle truppe avversarie.

Ancora, il titolo è ricordato per l’introduzione di unità navali e aeree, edifici nuovi da costruire e un editor di mappe che permise alla comunità di creare i propri scenari.

Tornando alla possibile vesione remastered, le immagini trapelate visibili su X, raffigurano uno scontro navale tra le fazioni dell’Alleanza e dell’Orda. Tuttavia, è importante prendere queste voci con cautela, poiché Blizzard potrebbe smentire l’indiscrezione o potrebbe trattarsi di materiale legato a un progetto abbandonato.

Al contrario, un remaster di Warcraft II, se confermato, potrebbe generare sia entusiasmo sia timore tra i fan, considerata l’esperienza negativa del precedente Warcraft 3: Reforged. Rilasciato con molte mancanze rispetto alla versione originale, Reforged ha deluso il pubblico per l’assenza di modalità come le Campagne personalizzate e il multigiocatore, problemi tecnici e la controversa decisione di Blizzard di sostituire l’originale Warcraft 3 su Battle.Net, rendendo Reforged l’unica versione disponibile.

Tuttavia, le prospettive per Warcraft 2 potrebbero essere migliori, poiché Microsoft, che ora possiede Blizzard, ha dimostrato un forte impegno nel genere RTS. Con lo studio World Edge, Microsoft ha rinnovato Age of Empires II e continua a supportare Age of Empires IV con aggiornamenti regolari e contenuti nuovi.

