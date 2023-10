L’offerta rivista e modificata di Microsoft per acquistare Activision Blizzard è stata approvata dalla Competition and Markets Authority (CMA) dopo che il primo tentativo di acquisizione era stato bloccato dall’autorità antitrust del Regno Unito.

Nell’ambito dell’accordo rivisto, l’editore francese di videogiochi Ubisoft otterrà i diritti per distribuire i giochi di Activision su console e PC tramite il cloud.

La CMA ha dichiarato che l’accordo rielaborato “preserverà i prezzi concorrenziali” nell’industria dei videogiochi e offrirà una maggiore scelta e migliori servizi. “Ci siamo assicurati che Microsoft non possa avere un controllo monopolistico su questo mercato importante e in rapida crescita”, ha aggiunto l’autorità di regolamentazione.

L’approvazione pone fine alla battaglia durata quasi due anni di Microsoft per acquisire la società. L’azienda ha stipulato un accordo da 68,7 miliardi di dollari per acquistare Activision Blizzard nel gennaio 2022, ma la CMA del Regno Unito aveva bloccato l’operazione per preoccupazioni riguardanti l’anticompetitività nel mercato dei giochi su cloud.

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft era già stata approvata dagli enti di regolamentazione in diverse altre regioni e territori, tra cui Brasile, Cile, Giappone, Arabia Saudita, Serbia, Sud Africa e, più recentemente, l’Unione Europea.

L’annuncio ufficiale: Microsoft annuncia l’acquisizione di Activision Blizzard

Così ha commentato la notizia la stessa Microsoft in un comunicato ufficiale:

Microsoft e Activision Blizzard si impegnano a creare nuovi mondi e a raccontare storie mai sentite prima, portando i titoli più amati su scala globale, i giochi preferiti in più luoghi, garantendo l’accesso a un numero sempre maggiore di giocatori, coinvolgendoli in modi innovativi ovunque amino giocare, compresi i dispositivi mobili, il cloud streaming e altro ancora

Ricordiamo che Activision è uno dei principali editori di videogiochi al mondo e l’accordo rappresenta uno dei più grandi cambiamenti nell’industria dei giochi degli ultimi tempi. Lo studio, infatti, è il creatore di titoli di successo come Call of Duty, Candy Crush, Diablo, World of Warcraft e altri ancora.

Microsoft spera che l’acquisizione stimoli la domanda per la sua console Xbox e le consenta di aggiungere più titoli al suo servizio di streaming Xbox Game Pass.

Per i dettagli dell’accordo di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft vi rimandiamo direttamente a questo articolo di macitynet. Tutte le notizie dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.