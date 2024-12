WatchJoy è lo smartphone per i diversamente giovani

Pubblicità

Emporia, produttore austriaco di smartphone, tablet, app e dispositivi wearable dedicati agli utenti nella fascia di età senior – ha presentato WatchJoy, uno smartwatch pensato per rispondere alle esigenze delle persone anziane.

Con un prezzo competitivo di 79,90 euro, il nuovo watch di emporia rappresenta una scelta accessibile per chi cerca un dispositivo pratico, affidabile e discreto per tenere sotto controllo la propria salute.

In un mercato sempre più affollato di soluzioni tech, WatchJoy si distingue (qui i dettagli) per la semplicità d’uso e per le funzioni studiate per la fascia senior. Sebbene non sia un dispositivo medico, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, il sonno e di tenere traccia di parametri importanti, indicatori che forniscono una visione sullo stato di salute dell’utente.

Si aggiunge poi la modalità multi-sport per tutti i tipi di attività all’aria aperta come la corsa, il ciclismo, la camminata e altre. Grazie al display AMOLED da 1.43 pollici, con risoluzione di 466 x 466 pixel, e al quadrante personalizzabile, il dispositivo promette una lettura semplice e immediata delle informazioni principali. WatchJoy è compatibile con sia con iPhone che con smartphone Android e la piattaforma FitCloudPro App che consente di sincronizzare lo smartwatch con il proprio smartphone per ricevere notifiche di messaggi e chiamate e per monitorare il dispositivo in modo completo.

Parenti e amici possono accedere all’app per controllare in tempo reale gli spostamenti dell’utente tramite il sistema GPS integrato, sempre nel rispetto della privacy dell’utente.

Emporia è stata fondata nel 1991 e vende i suoi prodotti nell’UE e nel Regno Unito. L’unica proprietaria è Eveline Pupeter, che gestisce l’azienda insieme a un team manageriale di esperienza. emporia impiega ad oggi 115 persone. La sede centrale dell’azienda è a Linz, sul Danubio. Altre sedi sono a Bruxelles, Francoforte, Helsinki, Londra, Milano, Parigi e Shenzhen (Cina).

Smartphone, tablet, cellulari e altri prodotti Emporia sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

